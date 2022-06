La decisione di Lory Del Santo

Serata importante per Lory Del Santo e Marco Cucolo. Come sappiamo da qualche giorno c’è un po’ di maretta tra la coppia, che dopo 9 anni di amore sta vivendo un momento di crisi. Tutto è iniziato quando la scorsa settimana, durante la diretta de L’Isola dei Famosi, Marco non ha preso le parti della showgirl, dopo essere stata attaccata dagli altri concorrenti, e a quel punto è andata su tutte le furie. Poco dopo come se non bastasse Lory è stata eliminata dal pubblico. Tuttavia prima di lasciare il gruppo la Del Santo ha salutato freddamente Cucolo, lasciandolo deluso da quanto accaduto. Il giorno dopo però Marco a seguito di problemi medici è stato costretto al ritiro, e ha così avuto modo di avere un confronto con la sua fidanzata.

Nel corso della chiacchierata però la coppia non è riuscita a chiarirsi. Lory così ha fatto rientro in Italia, mentre Marco, dovendo curarsi, è rimasto in Honduras. Stasera dunque nel corso della nuova diretta i due hanno avuto nuovamente modo di parlarsi, e a quel punto è accaduto qualcosa di inaspettato.

Lory Del Santo infatti ha ammesso di sentirsi ancora delusa e amareggiata dal comportamento del suo compagno e per questo motivo ha deciso di cacciare momentaneamente Marco Cucolo di casa! Ma non solo. La showgirl ha invitato il suo compagno a tornare dai suoi genitori al suo rientro in Italia e solo la prossima settimana, quando i due si troveranno faccia a faccia, scopriremo cosa accadrà (QUI per il video).

Lory infatti ha aggiunto che solo quando rivedrà Marco capirà cosa le suggerisce il suo cuore. Che dunque la relazione tra la Del Santo e Cucolo sia giunta al termine dopo 9 anni? Non resta che attendere per scoprirlo.

