La soap Love is in the air ha preso una salatissima multa in Turchia a causa di Eda e Serkan

1 Multa salatissima in Turchia per Love is in the air

Eda e Serkan – Love is in the air

Dopo il grande successo in Turchia, il 31 maggio 2021 su Canale 5 è approdata Love is in the air. Ma proprio in patria alcune scene sembrano essere poco piaciute, tanto da portare la soap a ricevere una salatissima multa, come si vocifera ormai da alcune settimane. Ma vediamo meglio nel dettaglio cosa è successo.

Per chi non seguisse ecco un piccolo riassunto giusto per farvi capire di tratta lo show in questione. La serie vede la storia della giovane Eda Yildiz, aspirante architetto, e del potente Serkan Bolat. La loro è una relazione travagliata spesso insediata da episodi passati o da personaggi che fanno da contorno alla vicenda. Nonostante tutto, però, i due protagonisti non riescono a stare lontani e continuano a cercarsi e vedersi.

Il racconto di Love is in the air che vede come interpreti la bellissima attrice Hande Erçel e l’affascinante attore Kerem Bürsin sta appassionando non poco i telespettatori che, di puntata in puntata (trasmesse durante il daytime di Canale 5) si stanno affezionando a loro, con la speranza di un lieto fine. Precisiamo, per i più curiosi, che i due attori sono impegnati anche nella vita reale, formano una meravigliosa coppia.

In Turchia però alcune scene piccanti tra Eda e Serkan hanno suscitato non poche polemiche tanto che, come dicevamo, la soap opera è stata multata.

Fino a ora in tutte le serie andate in onda, come fa notare anche Blastin News, nessuna di esse ha visto le figure di spicco lasciarsi andare alla passione prima del matrimonio. Per esempio, infatti, in Daydreamer i momenti di intimità tra i due personaggi li vediamo proprio dopo le nozze. Ma vengono ridotti al minimo anche baci e abbracci.

Ma per Love is in the air sembra essere diverso, dato che Serkan Bolat ed Eda Yildiz si sono spesso scambiati tenere effusioni, tanto che lui è arrivato a sospettare una possibile gravidanza della sua amata, ancor prima delle nozze. Un qualcosa che ha piuttosto stizzito i turchi.

Ma non è tutto…