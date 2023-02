NEWS

Nicolò Figini | 17 Febbraio 2023

Luca Argentero ancora papà

A settembre 2022, a due anni di distanza dalla nascita della loro prima bambina, Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio: “Io, te, Nina e una nuova luce… #4ofus“. In queste ore, invece, è giunta la notizia che il piccolo è nato e come nome sia stato scelto Noè Roberto. A riportarlo ci ha pensato una fotografia scattata dall’attore e caricata sul suo profilo Instagram. L’immagine mostra le mani dei genitori che sfiorano la manina del neonato.

Il secondo figlio di Luca Argentero

Come riporta anche FanPage questo potrebbe non essere l’ultimo figlio per la coppia. In una precedente intervista con Gente, infatti, Cristina Marino aveva affermato di volere almeno tre figli:

“Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico“.

Nel corso del tempo avranno cambiato idea? Chi può dirlo, solamente il tempo potrà rivelarci come andrà per loro la vita. Nel frattempo non possiamo che fare le nostre più sentite congratulazioni a Luca Argentero e Cristina Marino, dando il benvenuto al piccolo Noè Roberto. Non ci resta, adesso, che attendere per ritrovare sul piccolo schermo Argentero, il quale presto tornerà a essere impegnato sul set della terza stagione di Doc – Nelle tue mani, fortunata fiction di Rai 1. Seguiteci per tante altre news.