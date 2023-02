Amici 22, Jore abbandona il programma per motivi personali

NEWS

Nicolò Figini | 17 Febbraio 2023

Amici 22

Jore abbandona Amici 22

Oggi pomeriggio abbiamo assistito al daily di Amici 22. Dopo i ballerini anche i cantanti hanno dovuto registrare dei TikTok all’interno dei quali hanno spiegato cosa li spinge a cantare. Tutti quanti hanno creato il contenuto fatta eccezione per Jore. Il concorrente, infatti, è stato mostrato solamente alla fine della puntata. Per quale motivo? A quanto pare la sua assenza è dovuta alla sua uscita di scena dal programma di Maria De Filippi. Il giovane aspirante artista era entrato ad anno inoltrato e aveva subito colpito i giudici.

Sorprende, di conseguenza, la sua decisione nel lasciare il talent. A quanto sembra, come rivelato dal video andato in onda su Canale 5, la causa sarebbero alcuni motivi famigliari. Non sappiamo ancora che cosa sia accaduto. Jore non ha ancora dato spiegazioni sui suoi profili social e forse non lo farà mai per una questione di privacy. Non appena avremo maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Fatto sta che nel filmato su WittyTV lo vediamo abbracciare tutti i suoi coinquilini prima che questi lo aiutino a portare via le sue valigie.

Probabilmente nei prossimi giorni ne sapere di più. Fatto sta che ai telespettatori non è piaciuto come sia stata gestita tutta la situazione. Agli utenti del web non è andato giù il fatto che al suo abbandono siano stati dedicati appena trenta secondi alla fine del daily, senza nemmeno una parola da parte sua. Trattandosi di problemi famigliari, inoltre, possiamo escludere il suo allontanamento a causa dei problemi che stava avendo nell’interpretazione dei brani a lui assegnati.

