Luca Argentero e Cristina Marino festeggiano il battesimo del loro secondo figlio Noè Roberto

Spettacolo

Debora Parigi | 26 Settembre 2023

Il battesimo del piccolo Noè Roberto, figlio di Luca Argentero e Cristina Marino

Nel weekend appena trascorso Luca Argentero e Cristina Marino hanno festeggiato il battesimo del loro secondo figlio, Noè Roberto, nato nel febbrario di quest’anno. Lei ha condiviso ieri sul suo profilo Instagram alcuni scatti della giornata scrivendo nel post che accompagna le foto: “L’essenziale”. Per questa occasione speciale, la coppia ha organizzato un bellissimo ricevimento con amici e parenti curato nei minimi dettagli.

Come si vede dalle foto pubblicate sui social, tutto è stato allestito seguendo i colori scelti per la festa, cioè il bianco e il verde. La cura dei dettagli, come detto, è stata essenziale. Infatti vediamo in un video anche le inizia N.R.A, ricamate a mano su dei piccoli sacchetti di lino che dovrebbero essere le bomboniere della festa.

Noè Roberto è il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino. La coppia ha infatti anche un’altra figlia, Nina Speranza, che oggi ha tre anni. Poco dopo la nascita della bambina sono convolati a nozze e a febbraio di quest’anno è arrivato appunto Noè. Ma i due vorrebbero ancora allargare la famiglia. Proprio Cristina, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, aveva parlato della voglia di volere almeno tre figli:

“Sono giovane e ho tutto il tempo. Se fosse per Luca, che è un entusiasta, metteremmo al mondo un’intera squadra di calcio. Veniamo entrambi da famiglie i cui genitori sono ancora innamorati dopo tanti anni. Credo che questo esempio sia fondamentale nel costruire una coppia duratura: io e lui condividiamo gli stessi interessi e ci divertiamo senza litigare mai. Luca è, prima di tutto, il mio migliore amico”.