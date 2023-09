Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Settembre 2023

Amici 23

Guai per Holy Francisco ad Amici 23

Il daytime di ieri di Amici 23 si è concluso con l’ingresso in studio di Rudy Zerbi e una convocazione per tutta la classe. Ma cosa è accaduto? Il seguito abbiamo avuto modo di scoprilo oggi. Al suo arrivo il docente di canto ha dichiarato: “Abbiamo un primo fenomeno della classe”. Tutti gli allievi si sono guardati tra loro, chiedendosi cosa stesse succedendo. A quel punto è andato in onda un filmato.

Nella clip è stato ripreso un fuori onda della puntata di domenica di Amici 23, in cui Holy Francisco è stato chiamato dal cantautore e musicista Matthew: “Spacchiamo tutto fra”. “Mamma mia….a Rudy Zerbi gli faccio un c***o così”, ha ribattuto Holy.

Visibilmente imbarazzato nel rivedersi, il giovane cantante e il suo collega sono sembrati entrambi in difficoltà. Specialmente Holy, il diretto interessato. Il professore di Amici 23 ha detto ironico: “Bello no? Puoi dire a cosa ti riferivi, prima di dirmi come me lo farai?”. Holy Francisco ha provato a giustificarsi: “Intanto chiedo scusa per il modo e tutto. Mi riferivo a quando cantava Petit e lei ha fatto una battuta alla Pettinelli riferita a me sul sapere o meno fare le cover”.

"Abbiamo il premio fenomeno della classe!" Il prof Rudy Zerbi mostra un video a Holy Francisco preso dalla puntata di Domenica… #Amici23 pic.twitter.com/MOSkQKmXpe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023

Questa frase Holy Francisco l’ha presa come una sfida nei confronti del professore di Amici 23. Il docente però se l’è legata al dito e l’ha invitato a sua volta a raggiungere il centro del palco per poi farlo esibire dopo un confronto…

Continua il confronto tra il prof Rudy Zerbi e Holy Francisco in studio! #Amici23 pic.twitter.com/nMySrjKXvK — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023

Il tutto si è concluso con un compito assegnato da Rudy Zerbi in cui Holy Francisco dovrà dare il massimo e dimostrare il suo valore. L’accaduto però sembra aver turbato il ragazzo che, resosi conto dell’errore, ha iniziato ad andare in paranoia:

“Speriamo che con questa cosa non mi sbattano fuori. Io non voglio andarmene per questo”, ha detto visibilmente impaurito. Preso dalla preoccupazione l’allievo di Amici 23 è stato confortato dai suoi compagni, che l’hanno invitato a dimostrare il suo valore anziché piangersi addosso.

"Non me ne voglio andare per questo…" Cosa ne pensate della reazione di Holy Francisco? #Amici23 pic.twitter.com/5kMVJKawku — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 26, 2023

Vedremo ora come accoglierà questa sfida Holy Francisco! Riuscirà a convincere l’insegnante di Amici 23?