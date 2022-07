1 GF Vip 7: l’appello di Luca Daffrè

Luca Daffrè si è classificato secondo a l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi ma si dice pronto a ritornare in TV. L’ex naufrago ha raccontato di recente ai microfoni di SuperGuida TV di essere molto grato al programma condotto da Ilary Blasi e l’unica cosa che gli dispiace e non aver iniziato prima il suo percorso. Daffrè ha ammesso che si tratta di un programma che l’ha sempre incuriosito e che il suo spirito da sportivo e viaggiatore è stato sicuramente importante:

“Quando ho ricevuto la proposta non ho esitato un secondo”, ha spiegato Luca Daffrè a SuperGuida TV: “Mi ha cambiato molto, perché devi trovare la forza di andare avanti nel percorso che, alla fine fai soprattutto con te stesso“. Ora che i riflettori su L’Isola si sono spenti, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne strizza l’occhio a un altro reality. Tra le righe, infatti, ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini, spiegando che farebbe volentieri il GF Vip e gli piacerebbe partecipare:

“Il GF Vip lo farei, l’ho sempre guardato, mi piace. L’isola è sicuramente il programma che fa per me, l’unico rimpianto è non averla fatta dall’inizio. Il GF mi piacerebbe molto”.

Sempre durante l’intervista Luca Daffrè ha ammesso di essere molto grato a Maria De Filippi per l’opportunità che gli ha dato in passato e riguardo la conduttrice ha detto: “Beh dietro le quinte la vedi poco. (…) Lei ha un carisma incredibile, io ascoltavo le sue parole, i suoi consigli, sai come se ti parlasse una persona di cui ti fidi. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo”.

Spazio poi anche alla recente esperienza a L’Isola dei Famosi…