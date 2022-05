Chi è Luca Daffrè? Età, fidanzata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Luca Daffrè, la biografia, la vita privata, la sua carriera attraverso Temptation Island, Uomini e donne fino all’Isola dei famosi.

Luca Daffrè età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Luca Daffrè attraverso la sua biografia, quindi quanti anni ha, dov’è nato e qual è la sua data di nascita. Luca è nato a Trento nel 1995, quindi ha 27 anni di età. Non sappiamo però la sua data di nascita esatta e quindi nemmeno il suo segno zodiacale. La sua altezza è di circa 1,86 m, mentre non abbiamo informazioni circa il suo peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, ne ha molti sul suo corpo, ma il più famoso è sicuramente quello del grande cervo su tutto il petto.

Luca Daffrè è un grande amante dello sport ed è grazie ad esso se ha un fisico scultoreo. Da adolescente ha intrapreso la strada del nuoto agonistico per poi abbandonarla all’età di 19 anni per motivi lavorativi. Comunque ha coltivato sempre questa passione iscrivendosi alla facoltà di Scienze Motorie e laureandosi.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale di Luca Daffrè, sappiamo che al momento è single, nessuna fidanzata all’orizzonte quindi. Nel 2021 ha avuto una fidanzata che ha fatto il giro del gossip. Ha avuto infatti una relazione con la modella Camilla Caimi che però poi è finita.

Luca ha vari amici famosi. A tal proposito ha avuto l’opportunità di conoscere il rapper Fedez, marito di Chiara Ferragni, partecipando ad un suo video musicale. Inoltre è un grande amico di Ignazio Moser e successivamente anche di Cecilia Rodriguez, vista la relazione nata poi tra i due.

Dove seguire Luca Daffrè: Instagram e social

Ora che conosciamo meglio chi è Luca Daffrè, è possibile anche seguirlo sui social. Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram che conta quasi 400 mila follower.

Il profilo ha soprattutto contenuti riguardanti il suo lavoro di modello e influencer con quindi tante sponsorizzazioni. A volte troviamo degli scatti riguardanti le sue passioni e la sua vita quotidiana.

Carriera

Parlando della carriera di Luca Daffrè, ha iniziato nel 2015 dedicandosi al mondo della moda, così si è trasferito a Sidney, in Australia, dove è rimasto per otto mesi imparando anche l’inglese. Tornato in Italia, si è trasferito a Milano e qui ha iniziato a sfilare per brand molto famosi. Si è fatto quindi conoscere e ha collaborato con vari personaggi famosi. Ad esempio, ha preso parte al videoclip di un brano di Fedez. Luca Daffrè ha avuto anche esperienze come dj.

Temptation Island

Nel 2018 la notorietà di Luca Daffrè è diventata più importante grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Nel reality estivo di Maria De Filippi, il modello ha rivestito il ruolo di tentatore mostrando tutta la sua bellezza e i suoi tatuaggi. Comunque all’interno del programma non ha avuto modo di farsi notare così tanto, dato che nessuna delle fidanzate ha intrapreso con lui una conoscenza di un certo spessore.

Uomini e donne

Dopo Temptation Island Luca Daffrè ha avuto una doppia esperienza nel Trono Classico di Uomini e donne, scopriamo quindi chi corteggiava.

Nel 2018 Luca Daffrè è sceso per un appuntamento al buio, e ha voluto corteggiare Teresa Langella. Lei all’inizio non lo ha portato in esterna perché non sapeva se poteva fidarsi, viste le amicizie famose. Poi ha iniziato e tra loro c’è stata una bella intesa e sembrava davvero uno dei suoi preferiti. La conoscenza, comunque, a lungo andare si è interrotta a causa di diversità caratteriali troppo importanti.

Come detto, è poi tornato a Uomini e donne sempre in veste di corteggiatore. Chi ha corteggiato? La tronista Angela Nasti aveva chiesto alla redazione di farlo scendere perché a pelle e dopo averlo già visto nel programma le interessava. Lui è tornato nella trasmissione e ha accettato di restare a corteggiarla. In quel percorso è uscito anche con Giulia Cavaglià, ma alla fine ha scelto di dichiararsi per Angela Nasti. I due hanno sempre mostrato una certa chimica, ma alla fine per lui non è andata bene. Alla scelta finale, infatti, lei gli ha preferito Alessio Campoli.

Luca Daffrè a L’Isola dei famosi 2022

A metà percorso de L’Isola dei famosi 2022 sono in arrivo quattro nuovi naufraghi che sbarcano in Honduras nella puntata di lunedì 16 maggio. Tra questi c’è anche Luca Daffrè che potrebbe portare un po’ di novità nel reality.

I concorrenti de L'isola dei famosi 2022

Vediamo tutti i concorrenti di questa edizione de L'Isola dei famosi:

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Luca Daffrè a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Luca a L’Isola dei famosi

Il percorso di Luca Daffrè a L’Isola dei famosi 2022 inizia lunedì 16 maggio quando sbarca in Honduras raggiungendo gli altri naufraghi già in gioco.

(IN AGGIORNAMENTO)

