3 Luca Jurman scrive un lungo post su Facebook per il mancato ringraziamento di Alessandra Amoroso ad Amici. La cantante risponde

Il lungo post di Luca Jurman sul mancato grazie di Alessandra Amoroso ad Amici ha fatto il giro del web. Nel corso della prima puntata della ventesima edizione del talent di Canale 5 erano ospiti diverse vecchie glorie degli anni passati. Tra questi non è mancata ovviamente la Amoroso, che grazie al programma ha raggiunto un successo senza eguali.

Alessandra ha partecipato e vinto l’ottava edizione dello show condotto da Maria De Filippi e durante il programma ha lavorato fianco a fianco con Jurman, allora insegnante di canto. Durante la puntata celebrativa per i primi 20 anni del programma, la Amoroso ha ringraziato la conduttrice e Rudy Zerbi per aver creduto fortemente in lei (è stato lui a produrre il suo primo album). Un grazie che ha fatto risentire il suo ex professore, che ha sbottato in un lungo post sui social.

“I RICORDI DI SOLITO DOVREBBERO FAR STARE BENE, PECCATO CHE SENTIRE QUALCUNO CHE TI DICE: “ CIAO LUCA, SCUSA SE TI DISTURBO MA OGGI È RIPARTITO IL PROGRAMMA -AMICI- , SAI CHE (A.A.) HA RINGRAZIATO ZERBI? MA NON L’AVEVI FORTEMENTE VOLUTA TU AL SUO INGRESSO?? – ha riportato Luca Jurman, citando una domanda ricevuta da una sua seguace – ORA:Va bene tutto, ci sta tutto, ma poi se mi si chiede il perché, cosa dovrei rispondere?? Perché io di quella persona nutro bellissimi ricordi, già non so spiegarmi la sua sparizione avvenuta di colpo anni fa, non ho fatto altro che lottare per lei e il suo talento, come per molti altri”.

“Che devo dire? Hanno persino tolto su YouTube il suo ingresso, dove nella presentazione si sentiva dire da Maria ‘fortemente voluta da Luca Jurman’ Mah, forse mi conviene sorridere, forse un giorno qualcuno riuscirà a guardarmi in faccia e darmi le giuste spiegazioni. Nel frattempo….mentre rimango IMMOBILE davanti a queste assurdità, io continuerò a fare Musica, a battermi per il talento, e a voler comunque bene a tutte le persone che ho seguito e conosciuto nel programma, fuori dal programma, nella mia vita e anche a chi dimentica. Ci vediamo più tardi in diretta. Scusate ma andava detto, basta con questi inutili silenzi“.

Alessandra Amoroso ha deciso di rispondere allo sfogo del suo ex maestro