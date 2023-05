NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

Il bellissimo gesto di Luca Onestini

Da quando Luca Onestini ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 7 si è fatto un gran parlare dell’ex Vippone. Inizialmente infatti l’ex tronista ha fatto discutere per via del presunto ritorno di fiamma con Ivana Mrazova, che però tuttavia non è mai stato confermato. A oggi infatti i due non sono tornati insieme, ed entrambi sembrerebbero aver preso strade diverse. Pochi giorni fa come se non bastasse Luca è finito al centro della polemica, per via di un post che non è piaciuto ai più, nel quale si faceva riferimento a quanto accaduto in Emilia Romagna. Dopo le numerose critiche ricevute però l’influencer ha compiuto un bellissimo gesto che non è passato inosservato.

Luca Onestini si è infatti recato a Forlì, uno dei paesi colpiti dall’alluvione, per aiutare concretamente, con beni di prima necessità, gli sfollati e le persone in difficoltà. In seguito l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi ha affermato sui social:

“Tutti uniti siamo più forti. Grazie a chi è venuto questa mattina presto a dare una mano, grazie a chiunque abbia contribuito e continua a farlo. C’è ancora molto da sistemare, c’è ancora tanto da aiutare. Ognuno come può e quando può ma il primo pensiero è sempre rivolto a chi ha più bisogno. Poche parole, molti fatti. Anche piccoli gesti, sono di grande aiuto. Romagna TIN BOTA. L’Italia ha un cuore grande e generoso, insieme si vince”.

Il bellissimo gesto di Luca Onestini non è naturalmente passato inosservato, e in molti si sono complimentati con l’ex Vippone del Grande Fratello Vip 7. I fan nel. mentre continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra l’influencer e Ivana Mrazova, tuttavia al momento sembrerebbe che tra i due non ci sia altro che una bella amicizia. Ma cosa accadrà in futuro tra loro? Non resta che attendere per scoprirlo.