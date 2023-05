NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Maggio 2023

Uomini e donne

Arriva la reazione di Roberta Di Padua

In queste ore Carlo Mancini ha annunciato la fine della sua relazione con Nicole Santinelli, e poco fa sui social sembrerebbe essere arrivata la reazione di Roberta Di Padua. Ma facciamo un piccolo passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo la coppia ha lasciato Uomini e Donne soltanto tre settimane fa, e nonostante inizialmente sembrasse che le cose stessero proseguendo a meraviglia, alcune ore fa Carlo ha annunciato la rottura con Nicole. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non attaccatela, vi prego. Faccio un appello… lei è stata onesta e sincera. La voglio proteggere anche in questa occasione. È stata una donna onesta, non ha sbagliato nulla e le auguro tantissima felicità perché se la merita con il cuore. Mi avete conosciuto e io non dico parole che non sento. Se avesse commesso una scorrettezza nei miei confronti lo direi. Come fa ad aver capito che non sono l’uomo per lei? Bisognerebbe domandare a Nicole. La lontananza geografica? Di solito fa aumentare ma in questo caso ha fatto diminuire. Verissimo è stato veramente emozionante. È stato un momento che non dimenticherò mai, anche se non ha funzionato. Anzi la ringrazio per avermi fatto vivere quei momenti, generando in me un sentimento così forte”.

Sui social nel mentre sembrerebbe essere arrivata la reazione di Roberta Di Padua, che come è noto negli ultimi mesi si è più volte scontrata con Nicole Santinelli. Tra le due protagoniste di Uomini e Donne infatti non c’è mai stato feeling, e spesso i toni tra loro si sono scaldati. Roberta così, dopo aver appreso della rottura tra Nicole e Carlo, ha postato una foto nella quale si legge: “Vi sto leggendo. Vi amo”.

Secondo i più dunque la Dama avrebbe voluto lanciare una frecciatina alla Santinelli, e di certo il suo gesto non è passato inosservato.