2 Grande Fratello Vip: Luca Onestini risponde a Cristiano Malgioglio e lo attacca

Luca Onestini ha voluto rispondere a Cristiano Malgioglio. Nella giornata di ieri, il paroliere nella casa del Grande Fratello Vip si è dimenticato di Onestini e di Ivana. Mentre Andrea Zelletta lo massaggiava, Cristiano ha indicato alcune delle foto presenti in casa con i personaggi delle scorse edizioni. A un certo punto Malgioglio ha chiesto delucidazioni su chi fossero due persone. Andrea, sorpreso, ha risposto che erano Luca Onestini e Ivana Mrazova, entrambi dell’edizione in cui ha partecipato. La Malgy ha detto: “ah sì boh”, facendo capire di non ricordarsi di loro.

Il video è diventato immediatamente virale sul web, suscitando l’ilarità degli utenti. Tuttavia la cosa non ha fatto molto piacere a uno dei diretti interessati, che ha voluto rispondere. Luca Onestini, tramite le stories sul suo profilo Instagram, ha infatti pubblicato un messaggio per Cristiano, lanciando anche un hashtag.

“Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? Ricordateli che è la persone che lo ha eliminato dal GF Vip con il 76% dei voti. Lei in finale, lui fuori. #CristianoRosicoglio”

Dunque una frecciatina neanche tanto velata, che forse fa capire quanto tra loro non ci siano stati più rapporti dopo il Grande Fratello Vip. Se Luca Onestini ha ribattuto, Ivana Mrazova ha invece preferito non esporsi. Ci saranno ulteriori scontri?