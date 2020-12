1 Cristiano Malgioglio non ricorda e non riconosce due concorrenti che parteciparono con lui al GF Vip 2. Il video

Ormai entrato da qualche settimana nella casa più spiata d’Italia, il cantante e paroliere ha portato una scarica di allegria maggiore all’interno del gruppo. Della sua presenza si ricorderà chi ha seguito il programma fin dalle prime edizioni con protagoniste le celebrità. Cristiano Malgioglio, infatti, ha partecipato anche al GF Vip 2 insieme ad altre persone famose, anche se a quanto pare lui non ricorda tutti i concorrenti.

In un video postato sui social non molto tempo fa, infatti, possiamo vedere il vip in compagnia di Andrea Zeletta e Stefania Orlando. Tutto procede tranquillamente. Lei si rilassa, mentre l’ex tronista fa dei massaggi alla schiena a Cristiano. A un certo punto, però, quest’ultimo vede le foto degli ex inquilini alla parete e ne indica due chiedendo chi siano.

Di tutta risposta, allora, Zelletta risponde come se fosse la cosa più ovvia del mondo: “Luca e Ivana“. Lasciando sottintesi i cognomi pensando che Cristiano Maglioglio si ricordasse di due concorrenti che parteciparono con lui al GF Vip 2. Purtroppo, però, come possiamo notare dal video qui sotto, non sembra così. Ha, infatti, dovuto specificare che si trattava di Luca Onestini insieme alla, ormai, fidanzata Ivana Mrazova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash)

Cristiano Malgioglio, tuttavia, non sembrava troppo convinto e forse non ha ancora riconosciuto i due concorrenti che presero parte con lui al GF Vip 2. Chissà se poi gli torneranno in mente o se ne dimenticherà di nuovo. Per scoprirlo vi basterà seguire le dirette in streaming sulla piattaforma Mediaset Play.