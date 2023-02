NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il riavvicinamento tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Pochi giorni fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 è stata Ivana Mrazova. La modella come sappiamo all’interno della casa ha ritrovato il suo ex fidanzato Luca Onestini, col quale ancora oggi ha un bellissimo rapporto. I due così fin dal primo momento si sono riavvicinati e sono in molti a sperare in un ritorno di fiamma, che tuttavia al momento non è ancora avvenuto. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web. Mentre stavano giocando insieme, Luca e Ivana sono finiti a terra, e dopo essersi nascosti sotto al tappone sembrerebbero essersi dati un bacio (QUI per il video). Tuttavia al momento non è chiaro cosa sia accaduto in realtà tra i due. Proprio la Mrazova ha infatti ha affermato:

“Adesso pensano che ci siamo dati un bacio”.

Ma cosa accadrà nei prossimi giorni tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? Che il ritorno di fiamma sia sempre più vicino? Mentre attendiamo di capirlo, solo pochi giorni fa i due hanno avuto un confronto di chiarimento, dopo una piccola lite che c’era stata tra loro. L’ex tronista di Uomini e Donne, in lacrime, ha così ha speso bellissima parole per la modella, affermando:

“A me dispiace, ti chiedo scusa se non ti ho dato abbastanza ma ti ho dato tutto quello che potevo. Se non era sufficiente mi dispiace. Ti chiedo scusa ma di più non so cosa avrei potuto fare in generale. Ho cercato di essere il meglio che potessi essere e basta. Pensavo di non averti mai fatto mancare niente da nessun punto di vista, evidentemente no. Però ti ho dato tutto quello che avevo. Per i problemi che avevamo ho sempre cercato di andare avanti e basta. Come ti ho detto nonostante tutto alla fine non ti avrei mai lasciata. Poi sommo le robe, mi lasci e prendo atto di questo e cerco di andare avanti. Io tutto quello che ho fatto l’ho sempre fatto in buona fede, cercando di farti star bene”.