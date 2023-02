NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2023

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ricorda il giornalista e rivela perché non andrà al suo funerale.

Parla Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo

In queste ore a ricordare teneramente Maurizio Costanzo, morto nella giornata di ieri all’età di 84 anni, è stata Marta Flavi, ex moglie del conduttore. Come in molti sapranno i due si sposarono nel 1989 (si è trattato del terzo matrimonio del giornalista, ndr), dopo tre lunghi anni di fidanzamento. Tuttavia un anno dopo le nozze la coppia annunciò la separazione ufficiale e da quel momento Marta e Maurizio presero strade diverse. La Flavi in queste ore è stata così raggiunta da Il Corriere della Sera, e proprio al quotidiano ha rilasciato le sue emozioni a caldo, spendendo bellissime parole per Costanzo. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono sconvolta da questa notizia, mi dispiace tanto. Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella mia vita. Ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella. È vero, non è finita bene. Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto. […] È stato un uomo molto intelligente e divertente. Chiacchierare con lui era bellissimo. Da 15 anni di lui, ricordo solo cose belle. Voglio solo ricordare le cose belle di uomo generoso e affascinante. Le cose meno belle non le ricordo più. […] Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi”.

Nel corso dell’intervista, Marta Flavi ha parlato anche di Maria De Filippi, che come è noto nel 1995 ha sposato Maurizio Costanzo. La conduttrice tuttavia ha ammesso di non aver mai avuto rapporti con la sua collega, e in merito ha affermato: “No, non ho mai avuto nessun rapporto con Maria De Filippi. Mi dispiace tanto per lei e per i figli. La morte è orribile”. Ma non è finita qui. La Flavi infatti ha ammesso che non andrà al funerale di Maurizio Costanzo, rivelando il perché della sua decisione:

“Non andrò al funerale, sarebbe poco elegante”.

Ricordiamo che i funerali di Costanzo si terranno lunedì 27 febbraio alle ore 15 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma e saranno trasmessi in diretta su Canale 5.