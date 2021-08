La fine della storia tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

Già da qualche tempo si parlava della crisi in atto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due, infatti, si erano conosciuti durante la loro partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e non si erano più sperati. Appena usciti dalla Casa, infatti, hanno subito cominciato a vivere la loro storia d’amore in libertà, ma a un certo punto qualcosa è cambiato. In molti, quindi, hanno iniziato a pensare che tra i due fosse finita. L’influencer non è mai andato in Repubblica Ceca con la modella, ma è rimasto a Bologna. In Italia, invece, lei è spesso rimasta a Milano.

A mettere a tacere queste voci, però, ci hanno pensato i diretti interessati pubblicando delle foto molto tenere qualche mese fa. Queste immagini, in cui si scambiavano dolci effusioni, servivano per pubblicizzare anche un progetto lavorativo molto romantico:

Siamo tornati. E da oggi racconteremo una storia d’amore che vi vedrà tutti coinvolti. Io e Luca siamo stati scelti per rappresentare l’Italia nel progetto internazionale “Wonderful Days”. Abbiamo il compito di raccontare l’amore come lo viviamo noi. Nelle prossime settimane seguite le nostre storie, votate e commentate ogni aspetto del racconto che stiamo scrivendo! Scoprirete tutti dettagli del progetto strada facendo! “Noi saremo gli attori mentre voi sarete gli gli scrittori”.

Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati

Purtroppo, però, anche le cose belle a volte sono destinate a finire prima del previsto. È il caso proprio della relazione tra Ivana e Luca Onestini. Quest’ultimo, poco tempo fa, ha infatti annunciato la fine della loro storia con un post su Instagram. La foto in cui la coppia si bacia sotto un ombrello illuminato è accompagnata dalla seguente descrizione:

È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene.

Ivana, invece, a differenza di Luca Onestini, non ha ancora parlato.