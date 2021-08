1 Crisi per Natascia e Alessio

Che succede tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni dopo Temptation Island? È la domanda che si stanno ponendo coloro che hanno seguito da vicino il loro percorso nel reality delle tentazioni.

Nella giornata di domenica qualcuno durante una diretta su Instagram ha chiesto ad Alessandro Autera, altro protagonista di Temptation Island, cosa pensasse delle coppie. Ad un certo punto qualcuno ha domandato al ragazzo cosa pensasse di Natascia Zagato e Alessio Tanoni, insinuando come tra loro sia in corso una crisi.

Alessandro ha replicato con un “Chiedetelo a loro”, per evitare di intromettersi sulla relazione dei suoi amici. Detto fatto, a quanto pare. Nelle scorse ore Natascia, che si trova in viaggio verso Milano con la neo sposa Claudia Venturini, ha aperto il box delle domande su Instagram. Ed è qui che i fan di Temptation Island hanno colto l’occasione per sapere cosa succede nella sua vita privata: “Tu e Alessio state ancora insieme?”.

Da qui la rivelazione di Natascia Zagato, che ha confidato: “Stiamo vivendo un momento difficile”. A seguire qualcun altro ha voluto approfondire la notizia: “Questa piccola crisi riguarda sempre i motivi per cui siete entrati nel programma? Si può superare?”. A quesito simile ecco che la fidanzata di Alessio Tanoni è intervenuta nuovamente: “Facciamo fatica a comprenderci. Quando c’è amore e il rispetto penso che tutto si possa superare. E io amo Alessio”.

Storie Instagram di Natascia Zagato

Proprio l’ultima frase, in qualche modo, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan, che ora sembrano essere più speranzosi di rivederli insieme. Successivamente qualcuno ha anche detto a Natascia che Alessio è un bel ragazzo e lei è molto fortunata, oltre ad augurare a entrambi tanta felicità. Lei ha risposto con un: “Per me è il più bello del mondo!”. E Tanoni si è esposto sulla crisi? Al momento il protagonista di Temptation Island non ha proferito parola a riguardo. L’ultima storia risale alla giornata di ieri, dove ha caricato una storia in compagnia di sua madre. Che succederà ora? Continua…