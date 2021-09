1 Luca Onestini parla dell’ex Ivana Mrazovaa

Nuova esperienza televisiva per Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne è volato in Spagna e risulta tra i concorrenti del reality Secret Story. Si tratta di una sorta di Grande Fratello (a cui per altro ha già partecipato), dove i protagonisti sono osservati dalle telecamere 24 ore su 24. Ma c’è una differenza, perché ognuno di loro deve mantenere un segreto, ma scoprire quello degli altri coinquilini.

Durante una chiacchierata gli altri membri della casa hanno posto alcune domande a Luca Onestini, il quale inevitabilmente è tornato a parlare della rottura con l’ormai ex fidanzata Ivana Mrazova. Riguardo a questo, come vedete nel video sottostante e gentilmente raccolto da Isa & Chia ha detto:

«Io non ho lasciato la mia fidanzata, mi ha lasciato lei. Si, sono triste. Certo non sto bene, ma bisogna tirare avanti. Però è normale stare così dopo tanto tempo, stavamo insieme da 4 anni ed è stata una relazione incredibile. Vivevamo insieme, però ho vissuto il lockdown totalmente da solo a casa perché lei è partita. Perché mi ha lasciato? Bisogna chiederlo a lei. Io non le ho fatto nulla. Non mi ha lanciato nessuna accusa, solo che sono successe un sacco di cose…»

La conversazione poi non è andata avanti perché Luca Onestini, interrotto più volte, ha troncato il discorso. Intanto poco prima di entrare nel programma, ha avuto modo di smentire un flirt che gli è stato attribuito…