Nicolò Figini | 21 Febbraio 2023

La commozione di Tonon per Luca Onestini

Questa sera Luca Onestini riceve la visita a sorpresa del suo caro amico Raffaello Tonon. I due hanno legato molto durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Sono diventati molto amici e ancora oggi tale sentimento dura nel tempo.

Qui sotto possiamo vedere un video all’interno del quale Raffaello racconta con grande emozione, tra una lacrima e l’altra, il suo rapporto con il vippone. Riesce a commuovere anche i presenti, tra i quali notiamo Daniele Bossari, Giulia De Lellis e Ivana Mrazova.

A tutti i MALIGNI e MORALISTI del caxxo che hanno da ridire anche sull'amicizia leale vera e duratura di due persone e non personaggi…

Rifatevi gli occhi con questa emozionante e toccante dedica che Tonon fece a Luca!💙 pic.twitter.com/rvj8iRIIv3 — CLAUDIA (@CLAUDIAIaia1) January 5, 2023

“Non ho mai avuto molte attenzioni, tranne da mia madre (a suo modo). Mi sono dovuto accontentare sempre sul piano umano. Lui invece ha riempito tanti buchi e voragini. E poi… La meraviglia anche di sapere che c’è una persona che da lontano ti guarda e guarda se sei a posto…“.

A un certo punto racconta anche un aneddoto riguardante la madre e di come Luca Onestini si comporti quasi allo stesso modo, in alcune occasioni:

“Quando vivevo con mia madre, quando uscivo di casa, gurdava se il vestito fosse in ordine. Lei mi ha insegnato tanto e la ringrazio. Non ho più trovato nessuno che facesse una cosa del genere, mi sono sempre dovuto arrangiare. Lui, però, ti osserva: vede se stai bene oppure no. Io lo noto questo. Ed è un modo di lenire la permanenza qui e nella vita. Capisco che ho un amico e questo è Luca“.

