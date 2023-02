NEWS

Nicolò Figini | 20 Febbraio 2023

GF Vip 7

Il pubblico fischia Attilio Romita

Questa sera Attilio Romita ha avuto un confronto con Sarah Altobello dopo quanto accaduto nella notte all’interno della precedente puntata del Grande Fratello Vip. Tutta la questione è partita nel momento in cui Sarah ha affermato che prima di uscire il giornalista le ha lasciato un bigliettino con il suo nome dentro il beauty. L’ex vippone però ha negato e ha trovato la giustificazione per spiegarne l’esistenza.

Questa sera, tuttavia, l’ex concorrente ha attirato su di sé i fischi del pubblico. Sarah ci è rimasta molto male del comportamento e gli spettatori l’hanno applaudita con grande foga. Il conduttore ha cercato di far capire a Romita che ha sbagliato quando le ha detto: “Torna a ballare e cantare, quello è il tuo mestiere. Forse dentro di te lo pensi veramente“. Nello studio si è alzato un altro boato e a questo punto, seccato, Attilio ha affermato: “A parte gli scalda pubblico che funzionano ad arte…“.

Con questa frase ha lasciato intendere che ci sia qualcuno a incitare le persone lì presenti in determinati momenti. Il presentatore ha prontamente commentato: “No, qui non ce ne sono. Non li voglio io“. Poi ha continuato: “Questa spontanea antipatia nei miei confronti comincia a scivolarmi. Cercavo di far capire a Sarah e al pubblico che la frase sul bigliettino nel beauty è stata peggio di un colpo di pistola“.

Per la seconda volta il pubblico ha fischiato Attilio Romita e il conduttore ha concluso: “Credo che la loro reazione sia molto spontanea e parla da sé. Sono comunque certo che tu sei una brava persona, ma non dovevi ritornare su questo concetto“. Su Mediaset Infinity il video completo. Seguiteci per tante altre news.