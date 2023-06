Luca Salatino rinasce dopo l’operazione alla schiena: “A volte per ripartire occorre saper morire” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 26 Giugno 2023

Luca Salatino

Il video di come Luca Salatino si è rialzato dopo l'operazione alla schiena

A marzo Luca Salatino ha subito una delicata operazione alla schiena, si trattava di un’ernia al disco. Fu proprio Soraia, sua fidanzata in quel periodo, a far sapere a tutti i fan cosa era accaduto. “È un intervento molto delicato e la cosa più dura è la riabilitazione. Ma secondo me in tutti gli interventi la parte più difficile da superare è quella del post operazione, quindi un intervento delicato, ma ce la farà”, avavea raccontato.

Nelle interviste successive Luca aveva più volte rivelato come fosse stata dura per lui riprendersi. Aveva raccontato quindi del periodo difficile prima e dopo l’operazione. Poi c’è stata la fine della storia con Soraia che l’ha buttato molto giù. A questo aggiungiamoci anche il rapporto di amicizia finito con Matteo Ranieri. Insomma, per lui sono stati mesi davvero complicati.

Ma di recente Luca Salatino e Matteo hanno messo l’orgoglio da parte e si sono riavvicinati, dimostrando che il loro litigio era dovuto a una sciocchezza e ora il bene reciproco è ancora più grande. Così oggi Luca ha voluto mostrare ai suoi follower un video in cui, con una serie di immagini, ha raccontato come si è rialzato da dopo l’operazione a oggi.

Come vediamo, con in sottofondo una delle frasi più famose tratte dal film Rocky Balboa, l’ex tronista di Uomini e donne ha mostrato ai fan tutta la riabilitazione fatta. E come poi è tornato a fare pugilato, sua grande passione che in passato lo ha anche salvato dalla depressione. Come didascalia al video ha scritto: “Così come la Fenice che rinasce dalle proprie ceneri a volte per ripartire occorre saper morire!”.