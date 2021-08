1 GF Vip: Moreno e Luca Vismara nel cast?

Alfonso Signorini sta continuando a costruire la sua squadra per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ormai sono tanti i nomi trapelati come possibili concorrenti per il 2021. Alla lunga lista si dovrebbero aggiungere anche due ex concorrenti di Amici e de L’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Luca Vismara e Moreno. A rilasciare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Oggi, come riportato anche dal sito Gossip e TV. Sarà davvero così? al momento non lo possiamo sapere con certezza.

Nessuno ha confermato o smentito tale rumor. La certezza assoluta, però, la avremo soltanto quando i diretti interessati o la produzione parleranno. Solo tra qualche settimana, infatti, potremo conoscere il cast completo. Tornado ai due nomi citati in precedenza, come detto, Luca Vismara ha partecipato all’edizione 17 di Amici e nel 2019 a L’Isola dei Famosi insieme all’amica Marina La Rosa. Moreno, invece, è un rapper nato a Genova e che è stato concorrenti di Amici 12, vincendo quella edizione. Qualche anno più tardi ha fatto il suo ritorno nel talent come direttore artistico e ha partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2015.

Ma quali altre potenziali celebrità potremmo vedere nella casa del Grande Fratello Vip oltre a Luca Vismara e Moreno, sempre se saranno confermati? L’elenco è lungo. Tra i più recenti, per esempio, possiamo nominare Tommaso Eletti, visto di recente in Temptation Island come fidanzato di Valentina Nulli Augusti. Tra gli altri, poi, citiamo anche Amedeo Goria, Manila Nazzaro, Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani), Carmen Russo, Davide Silvestri, tre principesse etiopi, Ainnet Stephens, Alex Belli, Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi.

Quali personaggi famosi vedremo davvero? Non ci resta che aspettare per saperlo. Andiamo, però, adesso, a rivedere le dichiarazioni rilasciate da Alfonso Signorini poco tempo fa per quanto riguarda il Grande Fratello Vip 6. Continuate a leggere…