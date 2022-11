1 La confessione piccante di Lucas Peracchi

Lucas Peracchi torna a far parlare di sé. Stavolta non per la passata relazione con Mercedesz Henger, ma per la nuova storia d’amore accanto alla fidanzata Karen Eliana, quindici anni più giovane di lui. L’ex protagonista di Uomini e Donne si dice molto felice accanto alla giovane colombiana e sembra che tra loro ci sia una grande intesa anche nell’intimità, tanto da portarli a farsi travolgere dalla passione più volte nel corso della giornata.

Il personal trainer ha rilasciato, di recente, un’intervista al settimanale Nuovo. Qui si è fatto sfuggire una confidenza particolarmente hot sulla sua relazione con l’attuale compagna. In base a quanto si apprende Lucas Peracchi ha detto come lui e la sua dolce metà siano molto focosi sotto le lenzuola. Lucas prima di fare questa rivelazione ha anche lanciato una stoccata alla sua vecchia fiamma Mercedesz Henger. Queste le sue dichiarazioni:

“A differenza di Mercedesz, Karen conosce il valore dei sacrifici a. Apprezza le piccole cose ed è una casalinga da 10 e lode. Facciamo l’amore otto volte al giorno”, ha ammesso. Sembra quindi che tra Lucas Peracchi e Karen Eliana ci sia una fortissima intesa. Il ragazzo sembra aver ritrovato il suo equilibrio non solo a livello professionale, ma anche nella sua vita privata e la passione con la sua fidanzata gli permette di dare sfogo alla passione più di una volta nel corso della giornata.

E pensare che nel recente passato oltre ad aver aperto un profilo su OnlyFans, ha ricevuto anche una proposta piuttosto interessante: “Non a caso, mi volevano come attore porno”, ha ricordato Lucas Peracchi. Ma ha accettato poi questo lavoro? A rispondere a tale quesito è stato proprio lui qualche tempo fa al medesimo settimanale e non solo…