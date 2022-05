Chi è Mercedesz Henger? Età, fidanzato, carriera e Instagram

Modella e influencer, conosciamo meglio chi è Mercedesz Henger, la figlia di Eva Henger. Tutto sul suo conto: dall’età, all’altezza, per passare a vita privata e fidanzato, la carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Mercedesz Henger

Nome e Cognome: Mercedesz Henger

Data di nascita: 18 agosto 1991

Luogo di nascita: Gyor (Ungheria)

Età: 31 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: modella, attrice e influencer

Fidanzato: Mercedesz ha detto di essere single

Figli: Mercedesz non ha figli

Tatuaggi: Mercedesz ha alcuni tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @mjmemi

Mercedesz Henger età, altezza e biografia

Iniziamo questo articolo parlandovi della biografia di Mercedesz Henger. Figlia di Eva Henger, la modella è nata a Gyor in Ungheria il 18 agosto 1991, ma è cresciuta a Roma. La sua età è di 31 anni.

Per quanto riguarda l’altezza e il peso di Mercedesz, sappiamo che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 77 centimetri e 65 kg.

Cresciuta a Roma, come abbiamo detto in precedenza, ha frequentato la scuola internazionale San Giorgio e si è poi trasferita in Inghilterra per studiare presso l’Università di psicologia.

Vita privata

Soffermandoci sulla vita privata possiamo dirvi che Mercedesz Henger ha due fratelli di nome Riccardino e Jennifer. Quest’ultima è figlia di Eva e dell’attuale marito di quest’ultima Massimiliano Caroletti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, Mercedesz Henger per tanti anni è stata fidanzata con Lucas Peracchi. Dopo diverso tempo, però, i due si sono allontanati e sono volate accuse reciproche pesanti. Accuse che sono state lanciate anche dalla madre di lei. L’accaduto ha portato alcune tensioni anche tra Mercedesz ed Eva che però a oggi sembrano essersi riappacificate.

Successivamente si è parlato anche di una relazione con un ragazzo di nome Michele, con cui era uscita allo scoperto. A quanto pare, però, le cose non sono andate come si aspettavano e la loro relazione a oggi sembra essere finita. Questo almeno pensando alle parole di Mercedesz Henger nella clip di presentazione de L’Isola dei Famosi.

Ora come ora, quindi, Mercedesz non ha alcun fidanzato e si professa single.

Dove seguire Mercedesz Henger: Instagram e social

Non solo su Facebook (dove ha una pagina ufficiale). Chi volesse ha la possibilità di sostenere Mercedesz Henger anche su Instagram. Qui sono oltre 781 mila follower al suo seguito.

Il profilo dell’influencer è davvero ricco di contenuti, tra sponsorizzazioni e scatti realizzati da fotografi. Non mancano anche dei video. L’account è curato nei minimi dettagli.

È possibile trovare Mercedesz Henger anche su TikTok.

Carriera

Durante la sua carriera Mercedesz Henger l’abbiamo vista non solo posare come modella e svolgere il lavoro di influencer.

A soli 15 anni Mercedesz ha partecipato a The Look of the Year dove ha ottenuto il secondo premio come Miss Volto. Questo le ha permesso di prendere parte a diverse sfilate per Roma Sposa e per alcuni importanti stilisti come Alviero Martini.

Negli anni ha alternato lo studio (parliamo del percorso universitario) ad alcune passioni come karate e capoeira, ma anche la danza classica, moderna e hip hop.

A dire il vero la sua carriera è esplosa come attrice per poi diventare personaggio televisivo di reality come L’Isola dei Famosi o opinionista. Qui di seguito alcuni punti principali del suo percorso lavorativo.

Isola dei Famosi

Nel 2016 Mercedesz Henger è stata grande protagonista dell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Durante il reality è stata una delle concorrenti più chiacchierate e amate. La figlia di Eva Henger in quell’occasione si è classificata terza alle spalle di Jonás Berami (arrivato secondo) e Gacobbe Fragomeni, primo classificato.

Programmi TV con Mercedesz Henger

Durante la sua carriera abbiamo visto Mercedesz Henger protagonista di tantissime trasmissioni televisive come concorrente, ma anche come ospite o opinionista.

L’Isola dei Famosi 11 ( 2016)

Grand Hotel Chiambretti (2016)

Bring the Noise (2016)

Domenica Live (2016-2021)

Pomeriggio Cinque (2016 – in corso)

Casa Signorini (2017-2018)

Le Iene (2017, 2019)

Vip Champion 2018 (2018)

Live – Non è la D’Urso (2019-2021)

L’Isola dei Famosi 16 (2022)

Film

Negli anni Mercedesz Henger ha preso parte anche ad alcuni film come Gangs of New York, diretto da Martin Scorsese nel 2002. Successivamente la vediamo in Bastardi, con alla regia Federico Del Zoppo e Andres Alce Meldonado nel 2008 e l’anno dopo Torno a vivere da solo, con alla direzione Jerry Calà.

La canzone di Mercedesz Henger

Non tutti sanno ma nel 2018 è uscita una canzone della figlia di Eva Henger, Mercedesz. Il titolo del brano è Boomerang in collaborazione con Btsound.

Oltretutto negli anni è stata anche protagonista di alcuni videoclip musicali di diversi, che vi elencheremo qui di seguito:

2006 – My Heart Is Dancing di Eva Henger

2015 – We Gon Ride di B-Goss feat. Flo Rida, T-Pain and J-Rand

2016 – Estate 2016 di Paolo Vallesi

2018 – E contro tutto di Dorian

– Boomerang di Btsound Vs Mercedesz Henger

– Boomerang di Btsound Vs Mercedesz Henger – Portami via da me di Marco Santilli

2019 – Traguardo di VEMO

2019 – Chica linda di Prynce Niko

2020 – Playlist di Daniele Ronda

Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi 2022

In data 25 aprile è stata mandata in onda la clip di presentazione di Mercedesz Henger. La concorrente si è presentata al pubblico e ai due naufraghi Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, entrambi single come lei e che, a quanto pare, potrebbero rientrare nelle caratteristiche del suo uomo ideale:

“Ciao ragazzi. Faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi. Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili, un uomo deve esserlo”.

E ancora a proposito di questo Mercedesz Henger ha aggiunto:

“Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie TV e una bella pizza. In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago e ci vediamo presto”.

Ha raccontato. L’ingresso di Mercedesz Henger pare sia slittato di qualche puntata a causa dell’incidente che ha coinvolto sua madre Eva. La stessa, infatti, pare fosse pronta a rinunciare visto l’accaduto, ma è stata proprio la sua mamma a convincerla a partecipare comunque.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi anche nel 2022 ci ha regalato dei concorrenti davvero di grande livello, pronti a smuovere dinamiche e creare discussioni, oltre che momenti divertenti. A seguire potrete leggere chi sono tutti i protagonisti di questa stagione. Ecco l’elenco:

Un cast davvero ricco, ma un solo (o una sola) concorrente tra loro riuscirà a raggiungere la vittoria finale. Chi sarà a trionfare?

Il percorso di Mercedesz Henger a L’Isola

Durante la puntata del 6 maggio 2022 Mercedesz Henger ha fatto ritorno in Honduras a L’Isola dei Famosi. Nella clip di presentazione ha detto di essere single e di cercare l’amore, svelando le caratteristiche del suo uomo ideale. In questo spazio ci concentreremo sul percorso della naufraga.

7° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

