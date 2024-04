NEWS

Vincenzo Chianese | 5 Aprile 2024

Amici 23

Mentre preparava una coreografia in vista della terza puntata del Serale di Amici 23, Gaia si è sfogata in lacrime con Giulia Stabile

Nel corso del nuovo daytime di Amici 23, Gaia è scoppiata in lacrime per Mida e si è così sfogata con Giulia Stabile.

Lo sfogo di Gaia ad Amici 23

In questi giorni si è molto parlato di Gaia e Mida. Come sappiamo infatti i due allievi di Amici 23 hanno deciso di mettere, almeno per il momento, un punto alla loro relazione e si sono così lasciati. La ballerina tuttavia di recente ha provato a riavvicinasi al cantante, venendo però respinta. Gaia infatti sembrerebbe provare ancora un forte sentimento per Christian, che tuttavia a oggi non pare essere pronto per dare un’altra chance alla sua storia. Oggi però nel corso del nuovo daytime del talent show andato in onda su Canale 5 è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Proprio Gaia, durante la preparazione di una coreografia in vista della terza puntata del Serale, si è sfogata con Giulia Stabile. La ballerina, parlando del momento di difficoltà che sta attraversando, ha affermato: “Il mio cervello pensa a tante cose in questi giorni. Da quando non sto più con Christian è cambiato qualcosa”. Immediata la replica di Giulia, che provando a consolare Gaia ha aggiunto: “Lo capisco. Anche io quando ero allieva ho avuto un momento di solitudine a un certo punto. Ma mi è servito anche quel momento lì. Tutte queste cose che stai vivendo ti servono”.

Durante una pausa nella preparazione di una nuova coreografia, Gaia si confida con Giulia Stabile #Amici23 pic.twitter.com/GHdyDFar2S — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 5, 2024

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti la ballerina di Amici 23 è scoppiata in lacrime e continuando a parlare di Mida ha dichiarato: “Con Christian la situazione è strana. Parliamo come se non fosse successo nulla. Però mi fa strano se ci penso. Alla fine sto bene. Quando lo sento cantare mi viene quella cosa…poi mi passa. Il distacco mi ha fatto bene nella danza. Io però non avrei mai preso una decisione così”.

Giulia Stabile, dopo aver ascoltato lo sfogo di Gaia, ha provato a rassicurare la ballerina, invitandola a viversi a pieno queste emozioni e a canalizzarle tutte nella danza.