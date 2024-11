Ieri sera, durante la nuova gara di lip-sync a Tu si que vales, Luciana Littizzetto si è trasformata in Cristiano Malgioglio vincendo la sfida.

Luciana Littizzetto imita Cristiano Malgioglio

Ieri sera la semifinale di Tu si que vales si è trasferita nello studio di Amici per dare vita a una gara speciale di lip-sync tra i giudici. Quest’anno li abbiamo visti spesso cimentarsi in tale compito e ognuno di loro ha dato il meglio che ha potuto. Tra i giudici d’eccezione abbiamo visto Christian De Sica, Ilary Blasi, Adriano Pennino e Beppe Vessicchio.

Poco prima dell’inizio delle esibizione, la De Filippi ha voluto informare tutto il pubblico di un ‘tentativo di corruzione‘ da parte di Sabrina Ferilli verso i giurati. Nel corso della puntata infatti ha rivelato:

“Volevo parlare con la giuria e dire che c’è stato un tentativo di corruzione: io so per certo che la signora Ferilli ha mandato un messaggio a Christian dicendo ‘vedi di fare quello che puoi’”.

Tutto ciò, però, non è servito a nulla perché a vincere è stata Luciana Littizzetto con l’imitazione di Cristiano Malgioglio. La comica ha infatti interpretato una serie di successi del cantante facendone un medley. Anche l’outfit scelto era molto adeguato al personaggio, compreso l’iconico ciuffo di capelli bianco.

Luciana Littizzetto ha avuto la meglio su Gerry Scotti nei panni di Adriano Celentano e Sabrina Ferilli nei panni di Pippo Franco. Anche Rudy Zerbi e Maria De Filippi, con la loro performance in stile Ricchi e Poveri, hanno dovuto arrendersi di fronte al giudizio della giuria. In seguito, la gara è tornata a mostrare i concorrenti e il pubblico non vede l’ora di capire chi sarà il vincitore della corrente edizione.

Ricordiamo che, trattandosi della semifinale, la prossima settimana andrà in onda la finale. Segnatevi sul calendario il 16 novembre 2024.