Ennesimo cambio di palinsesto in casa Mediaset? Sembrerebbe, almeno stando ai rumor, che il Grande Fratello potrebbe tornare con il doppio appuntamento, a partire dal 23 novembre! Vediamo cosa è emerso a proposito di questa indiscrezione.

Grande Fratello, torna il doppio appuntamento?

Potrebbe esserci l’ennesimo cambio di programma per Mediaset all’interno della sua programmazione. Da un po’ di tempo il Grande Fratello ha abbandonato il doppio appuntamento restando prima fisso al lunedì e dalla prossima settimana, slittando poi al martedì con l’arrivo de La Talpa. Ma potrebbe non essere finita qui con le novità secondo TvPerTutti.it.

Questo perché sembrerebbe che l’azienda potrebbe aver pensato di inserire nuovamente il ritorno del Grande Fratello nel sabato sera di Canale 5. Un esperimento che già avevamo visto lo scorso anno, quando il reality show ha sfidato le puntate conclusive di Ballando con le Stelle su Rai 1.

Già nella passata stagione al termine del fortunatissimo Tú Sí Que Vales, Mediaset aveva occupato lo slot del sabato sera con l’inserimento del Grande Fratello. E questo potrebbe verificarsi nuovamente. L’idea del Biscione quindi potrebbe essere quella di non lasciare il via libera a Ballando con le Stelle e, in qualche modo, “contrastare” i rivali con il programma di Alfonso Signorini e i suoi protagonisti.

Ma quindi quando dovrebbe andare in onda la doppia puntata del Grande Fratello su Canale 5? Se questa e la prossima settimana non dovrebbero esserci cambiamenti in corso, pare che il tutto potrebbe partire da sabato 23 novembre.

Il web intanto rumoreggia e si chiede se l’idea si concretizzerà così come accaduto l’anno scorso, ma al momento non abbiamo certezze effettive sul da farsi. Capiremo se Mediaset concederà una chance al Grande Fratello oppure deciderà di concentrarsi su altri progetti da mandare in onda.

Se così fosse, al momento prendiamo la notizia con le pinze, il Grande Fratello potrebbe andare in onda il martedì e il sabato! Staremo a vedere.