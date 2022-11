NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Novembre 2022

GF Vip 7

Il gesto di Daniele Dal Moro diverte il web

Come sappiamo in queste ore alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 7 sono risultati positivi al Covid 19, e hanno prontamente lasciato la casa per iniziare un isolamento forzato. Il resto dei Vipponi nel mentre si è sta sottoponendo ripetutamente ai tamponi di controllo, e al momento non sembrerebbero esserci altri casi. Il web intanto sta seguendo cosa accade all’interno del loft, e in queste ore a divertire gli utenti è stato Daniele Dal Moro. Come in molti sapranno infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha più volte ammesso di essere ipocondriaco, e dopo aver saputo della positività dei suoi compagni è entrato letteralmente in panico.

Daniele infatti ha ammesso simpaticamente di voler tenere le distanze dai Vipponi, fino a quando non avrà la certezza che tutto il resto del gruppo sia negativo. Ma non solo. Come se non bastasse poco fa Dal Moro ha iniziato a girare per casa indossando una bandana come mascherina, per cercare di proteggersi dal Covid. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione del web, e non sono mancati decine di commenti ironici. Il gesto dell’ex tronista ha infatti fatto divertire il pubblico, in un momento così difficile per i concorrenti.

Come fate ad odiarlo lui è così comico in tutto😭#gfvippic.twitter.com/FLosOnw20x — Accidia✨ (@Rosy0061) November 13, 2022

Mentre Daniele Dal Moro con la sua simpatia ha fatto distrarre per qualche minuto i telespettatori, in casa non mancano le tensioni. Sembrerebbe infatti che oltre a Luca Onestini, Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Charlie Gnocchi, anche altri Vipponi potrebbero essere positivi al Covid. Alcuni utenti hanno infatti fatto notare che Giaele De Donà in queste ore avrebbe affermato di avere la febbre alta. Ma non solo. Anche Antonino Spinalbese e MicolIncorvaia non si sentirebbero bene, e secondo i più dunque si sarebbero a loro volta ammalati.

La produzione intanto sta continuando a testare i concorrenti, e se qualora qualche altro Vippone dovesse risultare positivo verrà prontamente allontanato dal resto gruppo.