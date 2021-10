1 Prima della puntata Lucrezia Selassié è furiosa

Scintille prima della puntata di ieri sera del GF Vip. Diverse ore prima di ogni diretta i concorrenti ricevono l’abito che dovranno poi indossare. Ebbene Lucrezia Selassié non sembra aver gradito troppo il vestito ricevuto. La Principessa si è così sfogata con le sue sorelle, spiegando di non avere alcuna intenzione di presentarsi in puntata con l’abbigliamento proposto.

Come raccolto da BlogTivvù e Biccy, infatti, Lucrezia Selassié è parsa piuttosto furiosa e se l’è presa con lo stilista, accusandolo duramente e dandogli poi un piccato consiglio: “Questa roba qui fa vomitare. Dovete cambiare mestiere, mi fa schifo davvero”.

Qui di seguito le parole utilizzate da Lucrezia Selassié che hanno provocato, come di consueto, la reazione del web (che ha reputato l’atteggiamento della ragazza eccessivo): “No che non me lo metto, ma ci rendiamo conto? Se non mi ci sento è giusto che mi lamenti”.

Ha precisato. Lucrezia Selassié molto infastidita ha aggiunto ancora infastidita: “A me non piace per nulla questa roba, ma non scherziamo. Io non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta, non mi sento a mio agio. Non mi piace a me, fa schifo, fa schifo. Chi ha fatto l’abito si deve vergognare perché fa cag**e. Fa schifo, fa vomitare questo abito. Cambiate mestiere. I don’t care, che me ne frega a me di ‘sti sfi**ti?”.

Un po’ di nervosismo dunque per Lucrezia Selassié che si è detta seccata per il vestito ricevuto e da indossare nel corso della puntata.

E sempre prima della messa in onda, la Princess e le sue sorelle hanno avuto modo di parlare con Alfonso Signorini in confessionale. Lucrezia Selassié ha svelato una curiosità che la riguarda…