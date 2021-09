Il gossip su Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy – foto Instagram

Ormai da mesi continuano a emergere delle indiscrezioni, grazie anche ad alcuni indizi social, che riguardano Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy. Sembrerebbe che tra i due sia nata qualcosa di più di una semplice amicizia. Già da tempo l’influencer ha ammesso che oltre a essere il suo giocatore preferito, l’attaccante della Roma è anche il suo uomo ideale.

Alcuni sostengono, però, che le parole di Ludovica Pagani in quell’occasione sono state solo una provocazione ai tanti chiacchiericci, mentre altri credono possa esserci davvero del tenero tra loro. Quale sarà la verità? Al momento non ci è dato sapere come stanno le cose. Nelle scorse ore l’opinionista Deianira Marzano ha condiviso delle storie su Instagram. Si tratta di ulteriori indizi che dimostrano come i due, molto probabilmente, abbiamo trascorso del tempo insieme:

”El Shaarawy e Ludovica Pagani? È ufficiale già da tempo”, ha scritto la Marzano.

Stephan El Shaarawy ha condiviso infatti una foto che ritrae il Ristorante La Pergola. Foto simile pubblicata anche da Ludovica che si trovava nel medesimo posto. Oltretutto, sempre lei ha postato uno scatto dove si vedono due mani intrecciate, accompagnate da un cuore che compare di tanto in tanto nella storia pubblicata.

Storie Instagram di Ludovica Pagani

Questi sono solo alcuni dei tanti segnali che parlano di una possibile frequentazione tra Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy. I due, però, al momento sembrano preferire non fare parola del loro rapporto. Usciranno mai allo scoperto dopo questi ennesimi accenni sul web? Staremo a vedere. I fan ci sperano. In caso l’influencer e il calciatore volessero confermare o smentire quanto si dice sul loro conto, noi di Novella2000.it siamo a disposizione.

Continuate a seguirci per altre news e curiosità sui gossip del momento.