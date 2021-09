L’intimo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni colpisce ancora! Come sappiamo da anni migliaia di persone in tutto il mondo si lasciano ispirare dall’influencer, in particolare per quanto riguarda i look. L’imprenditrice digitale infatti oltre ad avere un suo brand personale spesso sponsorizza altri marchi, ed è proprio quello che è accaduto qualche giorno fa. Chiara infatti si è mostrata sui social con l’intimo firmato Intimissimi, e il suo post naturalmente come era prevedibile ha suscitato non poche polemiche. Mentre in molti hanno apprezzato gli scatti della Ferragni, che appare più bella e raggiante che mai, e in splendida forma, tanti altri hanno criticato duramente l’influencer. Quest’ultima tuttavia non ha dato peso ai commenti negativi, come è giusto che sia, e ha del tutto ignorato gli hater.

Nel mentre però le fan di Chiara Ferragni hanno immediatamente voluto accaparrarsi l’intimo indossato dall’influencer. A quel punto così centinaia di donne hanno letteralmente preso d’assalto il reggiseno e lo slip in pizzo, che costa solo 12 euro, e l’intimo è andato sold out negli store Intimissimi in soli 15 minuti! A raccontarlo, come riporta Webboh, è stato su Linkedin Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole, azienda leader nello sviluppo di strategie e campagne di influencer marketing. Queste le sue dichiarazioni:

“Stamattina, come immagino molti di voi, mi sono imbattuto in questa foto. L’ho vista circa un’ora dopo dalla pubblicazione. Da inguaribile curioso quale sono, non ho resistito: ho telefonato a ben 3 negozi Intimissimi su Milano per chiedere se quel completino fosse ancora disponibile. No, ovviamente non ero interessato al completino, ma solo a misurare l’ennesimo “Effetto Ferragni”. E infatti. In tutti e tre gli store era andato sold out nel giro di 15 minuti dalla pubblicazione del post. Addirittura una commessa ha aggiunto che, lo stesso completino, era disponibile in negozio da due settimane ma fino a quella mattina era rimasto invenduto. Mentirei se dicessi che non me l’aspettavo, ma la potenza di questo fenomeno mi sbalordisce ogni singola volta”.

Ennesima vittoria per Chiara Ferragni, che ancora una volta ha messo a tacere le malelingue e gli hater del web.

