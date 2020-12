1 Sarebbero stati svelati i guadagni, su Instagram, di Ludovica Valli e Irene Capuano. I dettagli

Se vi siete mai chiesti quanto possono guadagnare gli influencer attraverso la sponsorizzazione di prodotto, forse oggi otterrete qualche risposta. Da qualche anno, ormai, si tratta di un lavoro vero e proprio e in molti hanno colto l’opportunità dopo essersi fatti conoscere attraverso il piccolo schermo. In questo caso parliamo di Uomini e Donne e di due ex partecipanti. Scopriamo, quindi, quanto guadagnerebbero Ludovica Valli e Irene Capuano su Instagram.

Alla domanda che molti si pongono ha risposto, senza volere, una giovane imprenditrice. Quest’ultima, infatti, ha pubblicato per sbaglio sulle proprie Stories una foto nella quale si vede un diario aperto. Al suo interno possiamo notare appuntati i possibili cachet di queste due celebrità del web. Come riporta anche il sito Blasting News, infatti, Ludovica avrebbe ricevuto 5mila euro dopo aver consigliato borse, cappelli e accessori del marchio di questa giovane imprenditrice emergente. Ricordiamo, inoltre, che l’account dell’influencer conta quasi 2 milioni di follower.

Oltre alla Valli, però, pare sia stato pubblicato anche il guadagno su Instagram di Irene Capuano. In questo caso, avendo circa 660mila seguaci, il pagamento si sarebbe abbassato leggermente, ma non di molto. Stiamo parlando di 3mila euro per sponsorizzare alcuni capi d’abbigliamento. Ma non finisce qui. Infatti nella lista si trova anche una fashion blogger che non ha legami con i programmi di Maria De Filippi. Questa si chiama Elisabetta Lanza e avrebbe intascato 5mila euro per aver parlato degli accessori del brand ai suoi 90mila follower.

In precedenza, inoltre, vi avevamo parlato anche di altre influencer e dei loro possibili guadagni sul web. Infatti, grazie ad Instagram non soltanto la Valli e la Capuano guadagnano molto bene, ma anche altre celebrità. Ricordiamo di chi si trattava.