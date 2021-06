1 Le parole di Ludovico Tersigni

Solo pochi giorni fa è stato annunciato il nuovo conduttore di X Factor, dopo l’addio di Alessandro Cattelan. A prendere il posto dell’amato presentatore sarà nientemeno che Ludovico Tersigni, senza dubbio uno dei volti più amati del momento. L’attore, come sappiamo, oltre ad essere uno dei principali protagonisti di Skam Italia, è anche nel cast di Summertime, che tra poche ore tornerà su Netflix con la sua attesissima seconda stagione, e senza dubbio le aspettative dei fan non verranno deluse. Ludovico nel mentre si sta preparando al meglio per questa nuova avventura ad X Factor, e certamente ne vedremo delle belle. Tuttavia coloro che stanno disperatamente cercando Tersigni su Facebook, Instagram o Twitter rimarranno delusi. L’attore infatti non è sui social, e proprio in queste ore, nel corso di una lunga intervista per il Corriere della Sera, ha svelato il perché di questa scelta. Scopriamo le sue parole:

“Sto benissimo senza social. Ho fatto delle prove, ma ci cadevo dentro. I social sono dei buchi neri, non riesco a gestirli. Finisce che ci passo troppo tempo, diventano un’assuefazione, cerchi sempre una nuova cosa, la foto più figa di quella che hai appena visto. Non ce la faccio, sono uno soltanto e lì ci sono troppe cose da seguire. Per chi lavora con l’immagine c’è anche il rischio di un’inflazione. Ti fa perdere credibilità, ti dà in pasto a un pubblico che non ti conosce. Senza social ho la vita mia e faccio come mi pare”.

Ma non solo. Ludovico Tersigni ha infatti anche ammesso di essere preoccupato per l’inizio della sua avventura ad X Factor, e in merito afferma:

“Se non fossi un po’ preoccupato, sarei a metà tra un folle e un kamikaze. Ho letto un libro di Pino Cacucci che racconta di un anarchico che rivolgendosi ai cittadini di Parma parla di paura. La paura è il motore della vostra azione, la paura vi tiene vigili. Lo penso anche io: la paura è una grande forza; voglio raccoglierla e trasformarla in energia. Per me è una prima volta, mi sto preparando meglio che posso, ma so che ci saranno degli errori, è inevitabile”.

Ma Ludovico Tersigni chiederà dei consigli ad Alessandro Cattelan? Vediamo cosa svela lui.