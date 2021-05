1 I giudici di X Factor 2021

Dopo il successo dello scorso anno, in autunno su Sky debutta X Factor 2021, e tutto inizia ad essere già pronto per la nuova edizione dell’amato talent show. Tuttavia come sappiamo molte saranno le novità previste, a partire dal cambio di conduzione. Dopo ben 10 anni infatti Alessandro Cattelan ha detto addio al programma, passando il testimone a Ludovico Tersigni, confermato come nuovo conduttore della trasmissione. L’attore e protagonista di Skam Italia è già pronto per questa nuova sfida e senza dubbio ne vedremo della belle. Anche quest’anno, sempre a causa della pandemia, le prime puntate della 15edizione, quelle delle selezioni, verranno registrate a Roma, più precisamente a Cinecittà. Per la fase dei live invece con ogni probabilità si tornerà a Milano, ma attualmente non ci sono ancora conferme in merito.

Nel mentre il web si chiede chi saranno i giudici di X Factor 2021 e chi siederà dieto il noto bancone. Adesso a fare chiarezza ci ha pensato l’AdnKronos. Stando a quanto riporta il noto portale, sembrerebbe che ad essere riconfermati saranno nuovamente Mika, Emma, Hell Raton e Manuel Agnelli, che dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno sarebbero pronti a ricoprire ancora il loro ruolo all’interno del talent show. Ecco quanto si legge in merito:

“Mika, Emma, Manuel Agnelli, Hell Raton pronti a tornare dietro al bancone dei giurati di ‘X Factor’ anche per l’edizione 2021. A quanto apprende l’Adnkronos, la produzione sarebbe intenzionata a confermare i giurati dello scorso anno, che avevano ben funzionato, anche in un’edizione segnata dal distanziamento. La conferma della giuria sarebbe anche un bilanciamento del cambio alla conduzione del programma, che vedrà il debutto da presentatore del giovane attore Ludovico Tersigni. L’attore di ‘Skam Italia’, come noto, prenderà il posto di Alessandro Cattelan, che ha lasciato il talent dopo 10 anni, come aveva annunciato di voler fare già nell’ultima puntata della scorsa edizione”.

Pare dunque che Mika, Emma, Hell Raton e Manuel Agnelli saranno riconfermati come giudici di X Factor 2021. Ma quali emozioni ci attendono quest’anno? In attesa di scoprire cosa accadrà, scopriamo le prime dichiarazioni di Ludovico Tersigni, che si prepara a diventare conduttore del talent show.