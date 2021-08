È finita tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali?

Negli ultimi giorni ha cominciato a circolare il rumor secondo il quale Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali si fossero lasciati. Alcuni fa, infatti, hanno notato che i due non si seguono più su Instagram e soprattutto hanno passato diverso tempo lontani. Il gesto è stato, quindi, preso come una frattura nella coppia. Tuttavia a mettere a tacere le voci ci ha pensato subito Favoloso. Poche ore fa, infatti, ha pubblicato nelle Stories di Instagram un lungo messaggio in cui spiega la situazione. Ecco, perciò, cos’ha scritto:

Comunque ho letto in giro che io ed Elena ci siamo lasciati. Gli indizi che hanno spinto qualcuno a scrivere questa cosa sono stati: “vacanze separate” e “non si seguono più su Instagram”. Abbiamo fatto cento vacanze insieme. Se un po’ di lavoro e un po’ perché entrambi avevamo voglia di passare qualche giorno con i nostri rispettivi amici. Non credo sia una cosa così sbagliata e non credevo neanche necessitasse di spiegazioni.

A questo punto Luigi Mario Favoloso spiega la questione del follow tolto alla fidanzata:

È vero. Ho smesso di seguirla per qualche giorno. Semplicemente perché mi sono accorto che invece di pensare a godermi le mie vacanze stalkeravo le sue. Quindi ho pensato che non vedendo più le sue storie e i suoi post nella home mi sarei rilassato. E così è stato.

A ribadire il concetto, non solo Luigi Mario Favoloso ma anche la stessa Elena Morali. Lei, al momento, si trova in vacanza in Sardegna con degli amici e sta aspettando l’arrivo del compagno. Lo rivela in una delle Stories del social fotografico. Aggiunge anche: “[…] Non c’è Luigi, ci sarà tra un po’. Tutto bene con Luigi, tutto benissimo. Quindi per le piccole zo****e che gli hanno provato a scrivere solo perché credevano che non stesse più con me… No way, baby. I’m here“.

Nessuna crisi in vista, infine, per Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. Continuate a seguirci per tante altre news.

