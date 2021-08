La scomparsa di Youtube Anche Io: l’annuncio

Qualche giorno fa un ragazzo, Giorgio Sciacca, si era messo alla ricerca di Omar Palermo, lo youtuber conosciuto sulla piattaforma con lo pseudonimo Youtubo Anche Io. Come riporta anche il sito Webboh, il giovane si è imbattuto nel cugino di Omar e queste sono state le indiscrezioni che ha rivelato:

Su Facebook un cugino di Omar, così dice di essere e da una mia analisi al profilo sembra attendibile, mi ha detto che stamattina YouTubo Anche Io ha avuto ha avuto un infarto e purtroppo è venuto a mancare. Al momento è soltanto un’indiscrezione, non è l’ufficialità.

Purtroppo, però, l’ufficialità è arrivata proprio in queste ultime ore. Youtubo Anche Io è venuto a mancare all’età di 42 anni, stroncato da un infarto. La notizia l’ha data proprio Sciacca:

Oggi purtroppo devo confermare l’indiscrezione: il cugino, dopo aver visto i miei video, mi ha voluto informare di quello che è successo per permettermi di diffondere a tutti voi la notizia. Omar era in una clinica di Cosenza e stava facendo riabilitazione. Stava andando bene: era dimagrito ben 55 kg. Purtroppo il destino è così: non è successo quando mangiava e faceva quei video ed è successo adesso mentre era in una clinica e si stava prendendo cura di se stesso. È morto a causa di un infarto.

Tantissimi i messaggi di dolore sul web, i quali hanno mandato primo in tendenza su Twitter Youtubo Anche Io. Uno di questi, inoltre, riporta anche il manifesto realizzato dall’agenzia di pompe funebri per commemorare il defunto. I funerali saranno celebrati venerdì 20 agosto 2021 alle ore 11:00 presso la Chiesa di San Bartolomeo in Rossano Paese. Ne hanno dato il triste annuncio, si legge, il papà Antonio, il nonno Ferdinando Cosentino, gli zii, i cugini e i parenti tutti.

Novella 2000 © riproduzione riservata.