Nonostante il successo ottenuto, come sappiamo in questi giorni Luigi Strangis è anche finito al centro del gossip e della cronaca rosa. Come sappiamo infatti all’interno della scuola di Amici 21 il cantante si è avvicinato a Carola Puddu, che di recente ha fatto intendere di provare un sentimento per il vincitore del talent show. Quest’ultimo però solo qualche giorno fa, durante un’ospitata a Verissimo, ha ammesso di volersi concentrare a pieno sulla sua carriera, pur essendoci un rapporto speciale tra lui e la ballerina. Queste le sue dichiarazioni:

“Ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, nonostante strade diverse, pareri diversi. Abbiamo legato tantissimo, è stato difficile anche in realtà dentro casa. Ho cercato di essere sincero con lei. Le voglio molto bene ed è proprio per questo che non mi andava di vivere una cosa che magari non faceva bene a lei. Però sono sicuro che ci incontreremo, che lei arriverà dove vuole arrivare. Un rapporto continuerà a esserci, oggi non so dire cosa succederà. […] Io voglio bene a Carola, lei ne vuole a me. Non so come andrà a finire. Per il momento abbiamo preso due strade diverse, ma comunque continuiamo a sentirci”.

In queste ore però accaduto qualcosa che ha dato il via a una lunga polemica. La causa? Un video pubblicato da Lorella Cuccarini! Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Tutto è iniziato quando la maestra ha condiviso sui social un filmato della festa che si è tenuta dopo la finale di Amici 21. Nel video postato da Lorella si vedono gli allievi, gli insegnanti e i professionisti festeggiare insieme. Tuttavia secondo i più nel filmato si noterebbe Luigi Strangis baciare una ragazza misteriosa, che non sarebbe Carola Puddu. Alcuni maliziosi utenti si sono così convinti che il cantante abbia una compagna ed è così partita la polemica.

Luigi che si bacia con una e Serena dietro euforica che saltella raggiungendo Michele dall'altra parte. Lorella ha immortalato una scena surreale lei sarà per sempre famosa #Amici21 pic.twitter.com/TdeyAXYjTH — lucy_#Serenaèrisorta (@gio_lucy_) May 22, 2022

Naturalmente però precisiamo che si tratta solo delle convinzioni di alcuni utenti e non c’è alcuna reale prova che Luigi stesse baciando una ragazza e che abbia davvero una compagna fuori dal programma. Nel mentre solo qualche giorno fa Strangis ha svelato con quale allievo di Amici 21 è rimasto in contatto. Rivediamo le sue parole.