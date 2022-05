Luigi parla del suo rapporto con Carola e manda un messaggio ai Caroligi

Luigi e il rapporto con Carola

Insieme a tutti gli altri finalisti di Amici 21 oggi a Verissimo c’era anche Luigi Strangis, il vincitore di questa edizione del talent. Non solo musica e percorso artistico nella scuola, ma con Silvia Toffanin il cantante ha parlato anche dei suoi problemi di salute. All’età di 16 anni, infatti, gli è stato diagnosticato il diabete. La conduttrice gli ha anche chiesto, poi, del suo rapporto con Carola.

Come sappiamo, tra il cantante e la ballerina si è instaurato un legame speciale che poteva sbocciare in amore, ma così non è stato. E proprio su questo lui ha detto:

“Ci si vuole bene nonostante quello che può succedere, nonostante strade diverse, pareri diversi. Abbiamo legato tantissimo, è stato difficile anche in realtà dentro casa. Ho cercato di essere sincero con lei. Le voglio molto bene ed è proprio per questo che non mi andava di vivere una cosa che magari non faceva bene a lei. Però sono sicuro che ci incontreremo, che lei arriverà dove vuole arrivare. Un rapporto continuerà ad esserci, oggi non so dire cosa succederà.”

Alla domanda se fosse sicuro di non essere innamorato, Luigi ha risposto che al momento si sta concentrando molto sul suo percorso musicale. Quindi non sa quanto tempo effettivamente può dedicare ad una persona e quindi non vorrebbe che quella persona ci stesse male. Non può dare certezze adesso e quel che sarà sarà.

Ha comunque mandato un messaggio ai Caroligi, i fan della coppia formata dal cantante e dalla ballerina: “Io voglio bene a Carola, lei ne vuole a me. Non so come andrà a finire. Per il momento abbiamo preso due strade diverse, ma comunque continuiamo a sentirci. Io spero di andare a vederla anche all’esibizione di Giulietta. Però sono stati bei momenti con lei, devo dire la verità.”

