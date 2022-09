1 Il nuovo album di Luigi Strangis

Sono stati mesi intensi per Luigi Strangis. Dopo aver vinto Amici 21 infatti il cantante ha pubblicato il suo primo EP, Strangis, che ha ottenuto un ottimo successo e solo alcune settimane fa ha vinto il Disco d’Oro. Proprio nel corso di una recente intervista il giovane artista ha parlato del suo progetto discografico, e in merito ha affermato:

“A chi dedico il mio primo EP? Io lo dedico alla mia famiglia che c’è sempre stata, a me stesso e tutti quelli che hanno lavorato per me. Anzi, sai cosa? Io lo voglio dedicare a tutti! Chiunque voglia, se si sente una dedica, è dedicato anche a lui”.

Nel mentre per tutta l’estate Luigi Strangis ha girato l’Italia con una serie di instore, per poi partecipare a diversi festival musicali. In più è anche partito col suo primo tour, coronando così il suo sogno. Come se non bastasse pochi giorni fa è uscita la canzone Stai Bene Su Tutto, il nuovo singolo del vincitore di Amici 21. Adesso è arrivata la notizia che tutti i fan stavano aspettando: Luigi sui social ha annunciato l’arrivo del suo nuovo album! Ma come si chiama il disco e quando esce? Il prossimo progetto di Strangis si intitola Voglio La Gonna, ed uscirà il prossimo 14 ottobre. Il cantante ha anche mostrato la copertina dell’album, che è già disponibile per l’acquisto in edizione standard, in edizione autografata e in edizione deluxe limitata (che contiene una felpa).

Nel mentre di recente Luigi ha parlato di Maria De Filippi e del suo rapporto con la conduttrice. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.