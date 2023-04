Luigi Strangis, nuovo amore dopo Amici 21? Il cantante si apre a Verissimo

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2023

Un bel momento per Luigi Strangis, vincitore di Amici 21, che ha fatto uscire un nuovo singolo. Ma l’amore come va? Il cantante si è confidato

La vita sentimentale di Luigi Strangis: le sue parole a Verissimo

Tra gli ospiti di oggi, sabato 8 aprile, di Silvia Toffanin a Verissimo c’è stato anche Luigi Strangis, cantante vincitore di Amici 21. L’ex allievo del talent di Maria De Filippi ha cantanto il suo nuovo singolo e ha parlato un po’ della sua carriera, dei momenti difficili che ha vissuto nella vita privata, come la perdita della nonna a cui era legatissimo.

Il cantante si è trasferito di recente a Milano, come lui stesso ha detto subito all’inizio dell’intervista. E oggi sta vivendo un bel momento. Il suo nuovo brano si intitola “Adamo ed Eva”, quindi la conduttrice gli ha chiesto se ci fosse un’Eva nella sua vita. Ma a quanto pare l’ex allievo di Amici è ancora single: “Un’Eva per ora è difficile trovarla. Sai, io non la cerco. Aspetto che arrivi. Difficile da trovare.”

A Luigi è stato chiesto anche se fosse un tipo che sta bene da solo o se ha bisogno di qualcuno al suo fianco. “Sono un tipo che da solo sta bene”, ha risposto il cantante. “Però ha i momenti no. Ha bisogno di qualcuno al suo fianco. E può essere qualsiasi persona vicino a me: un amico o una ragazza, perché no? Però ad oggi non c’è”.

In conclusione dell’intervista Luigi Strangis ha ricevuto anche una bella sorpresa. Il suo ex professore ad Amici Rudy Zerbi gli ha infatti mandato un video-messaggio in cui gli ha fatto i complimenti. Il cantante ha rivelato che molti fan quando lo fermano gli chiedono anche di Zerbi e del fatto se sia davvero severo. Lui ha risposto che è severo come giusto che sia, è come un padre che ti guida.

Potete rivedere tutta l’intervista di Luigi a Verissimo sul sito di Mediaset Play.