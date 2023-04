Un ex vippone spara a a zero su Tavassi: “Ha diviso la Casa”

NEWS

Debora Parigi | 8 Aprile 2023

GF Vip 7

Attacco a Tavassi dopo il GF Vip da un ex concorrente

Il GF Vip 7 si è concluso da circa una settimana e ha visto la vittoria di Nikita Pelizon, lì dentro dal primo giorno. Quindi adesso iniziano le prime dichiarazioni ai giornali di chi è rimasto dentro la Casa fino la fine. Ma sono tornati a parlare anche ex concorrenti, ormai usciti da molti mesi.

Tra questi c’è Charlie Gnocchi che ha commentato come si è concluso il reality e ha detto la sua su vari vipponi. Intervista dal sito TvperTutti, come riporta ComingSoon.it, l’ex vippone ha iniziato complimentandosi con la vincitrice. E ha speso anche delle belle parole nei confronti di altri concorrenti:

“Sono molto contento per l’amica Nikita che mi ha sempre voluto bene ed io ho sempre preso la sua parte. Antonella Fiordelisi è stata pazzesca, Patrizia Rossetti e Luca Salatino due fenomeni. I Donnalisi sono ‘due pazzi’, faccio il tifo per loro. Anche per Dani e Oriana, ma di meno. Con Antonino Spinalbese e Daniele c’era un bel rapporto all’inizio, poi è successo qualcosa…”

Ma se da una parte ci sono belle parole, dall’altra ci sono anche delle critiche. In particolare Gnocchi ha avuto da ridire su qualche protagonista del GF Vip 7. Ha raccontato del distacco che è avvenuto con Attilio Romita ad un certo punto del percorso. Ma soprattuto è andato diretto contro Edoardo Tavassi. E gli ha mosso delle accuse:

“Attilio era il collega ideale per cultura e stile, poi ci siamo persi… non mi ha capito […] Tavassi è stato molto bravo e furbo. Ha preso il mio posto come animatore non senza qualche piccolo sotterfugio. Purtroppo siamo due cose molto diverse… io ho sempre cercato di includere e fare gruppo, lui ha diviso la casa in fazioni. Tuttavia, ammetto la sua pazzia e la sua forza!”