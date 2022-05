Lulù Selassié e LDA: duetto tra loro?

Entrambi non hanno vinto ma sono stati protagonisti del programma a cui hanno partecipato. Da una parte Lulù Selassié, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip 6, dall’altra LDA (Luca D’Alessio) tra gli ultimi eliminati a sorpresa di Amici 21. Apparentemente potrebbero non avere nulla in comune, ma la passione per la musica potrebbe, chissà, unirli un giorno. Almeno questo è il desiderio dei fan della Princess.

LDA, eliminato durante la sesta puntata di Amici 21, è fresco non solo dell’uscita dell’ultimo singolo “Bandana” ma ha anche annunciato l’uscita del suo primo disco. Notizia che ha mandato in visibilio il suo pubblico e non solo, a quanto pare. Questo perché i fan di Lulù Selassié hanno avanzato una curiosa proposta al giovane artista del talent e figlio di Gigi D’Alessio. In cosa consiste? Alcuni di loro sperano di vederli duettare insieme un giorno, magari una collaborazione.

Questo, in qualche modo, anche per coronare il sogno di Lulù Selassié, la quale non ha mai negato di voler diventare una cantante. Già al GF Vip si è cimentate in varie performance, che hanno fatto impazzire perfino Cardi B! Di recente, tra l’altro, a Casa Chi, la Princess ha parlato di un possibile futuro nella musica dopo il reality che le ha dato la notorietà: “Vorrei continuare nel mondo dello spettacolo e poi, ovviamente, tra un po’… nel futuro… sì, esce il mio brano! Quando uscirà il mio disco? Non posso dire nulla”, ha raccontato in quella circostanza.

Così in queste ore i fan di Lulù Selassié hanno taggato LDA e gli hanno chiesto di poter pensare a una collaborazione con la loro beniamina. Ecco alcuni tweet…

E c’è chi spera perfino di vedere Lulù Selassié nel video musicale di Bandana, il nuovo pezzo di LDA.

Ora la palla passa a LDA. Accetterà questa curiosa proposta dei fan di Lulù Selassié?

Novella 2000 © riproduzione riservata.