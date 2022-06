1 La canzone ispirata a Lulù Selassié e a Manuel Bortuzzo

Nelle ultime settimane si è a lungo parlato della fine della relazione tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Numerose sono state le indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6, e anche i diretti interessati hanno dato le loro versioni dei fatti. Solo pochi giorni dopo la rottura, proprio la Principessa è stata ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata ha ammesso di essere ancora innamorata di Manuel. Queste le sue dichiarazioni:

“Sono ancora innamorata e spero che lui torni indietro. Quando stai con una persona e fai tutti questi progetti, questi sogni, non è che li fai tanto per, li fai perché pensi di aver trovato la persona con cui vuoi stare per sempre. Volevamo costruire una famiglia, sposarci. Sono cose che abbiamo detto perché realmente c’era l’intenzione di farlo… quindi nel mio cuore è normale che io speri di rivederlo e che possa esserci qualcosa tra di noi. Poi se non dovesse essere così io spero sia felice nella sua vita anche senza di me”.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato. La storia d’amore tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo ha ispirato Giacomo Urtis, che ha così deciso di trasformarla in una canzone! Il chirurgo estetico infatti ha appena lanciato il suo nuovo singolo, Mami Linda, che parla proprio della relazione tra la Principessa e il nuotatore. Urtis come sappiamo ha vissuto in prima persona la storia tra Manuel e Lulù, avendo abitato coloro al GF Vip 6 per diverse settimane. La canzone naturalmente sta già facendo discutere e non è passata inosservata.

Nel mentre a dare la sua versioni dei fatti è stato anche Bortuzzo. Andiamo a rivedere le sue parole.