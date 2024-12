In queste ore è giunta notizia che Lulù Selassié è finita a processo per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Adesso la Principessa, tramite il suo legale, rompe il silenzio.

Cosa sta accadendo a Lulù Selassié

Oggi non si parla altro che di Lulù Selassié. Stando a quanto hanno riportato le più importanti testate del nostro paese, la Principessa è finita a processo dopo essere stata denunciata per stalking dal suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Secondo la ricostruzione dei fatti, l’ex Vippona, a seguito della rottura con il nuotatore, avrebbe iniziato a pedinare ossessivamente il campione.

Dopo numerosi episodi e dopo quasi due anni di tormenti, Manuel ha deciso di denunciare Lulù. La scorsa estate sarebbe poi scattato il divieto di avvicinamento per l’influencer. Per di più la Selassié sarebbe stata costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Il prossimo 28 gennaio si terrà così la prima udienza, mentre il 13 marzo 2025 inizierà il processo.

In queste ore dunque si sta molto discutendo di quanto accaduto e poco fa a fornire ulteriori dettagli sulla vicenda sono stati gli amici de La Vita In Diretta. Nel corso della trasmissione di Alberto Matano infatti è stato rivelato che persone vicine a Manuel avrebbero affermato che il nuotatore sarebbe stato impossibilitato, nel corso del tempo, a instaurare altre relazioni sentimentali. Per di più pare anche che Lulù Selassié, a seguito di quanto accaduto, abbia per la prima volta rotto il silenzio.

Tramite il suo legale, la Principessa avrebbe fatto sapere che i fatti emersi non sarebbero tutti veri. Bortuzzo nel mentre non è ancora intervenuto per dire la sua sulla faccenda e non è chiaro se nei prossimi giorni deciderà di rilasciare delle dichiarazioni. Novella2000 nel mentre vi terrà aggiornati con tutti gli sviluppi del caso, qualora dovessero emergere ulteriori dettagli sulla faccenda.