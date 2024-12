Lulù Selassié a processo per stalking all’ex Manuel Bortuzzo: ecco cosa sarebbe accaduto tra i due ex Vipponi

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, l’ex Vippona del Grande Fratello Vip Lulù Selassié sarebbe finita a processo per stalking ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Ecco quello che sarebbe accaduto.

Cosa sarebbe accaduto tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo

Sono trascorsi più di tre anni da quando Luiù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono incontrati nella casa del Grande Fratello Vip 6. Poco a poco tra la Principessa e il nuotatore è nato l’amore e anche dopo la fine del reality show i due hanno dato il via a una frequentazione. A distanza di qualche settimana tuttavia la relazione tra Lulù e Manuel è giunta al termine e, nonostante spesso si sia parlato di ritorno di fiamma, la coppia si è ufficialmente separata.

Pare però, stando a quanto è emerso nelle ultime ore, che proprio la Selassié non abbia mai accettato la fine della storia, al punto che avrebbe iniziato a perseguitare Bortuzzo. Manuel così, disperato, ha deciso di denunciare la sua ex fidanzata, che è finita a processo per stalking. Ma andiamo con ordine e vediamo tutto quello che sarebbe accaduto.

Stando a quanto riportano le principali testate del nostro paese, tra cui Il Corriere della Sera, pare che dopo la rottura Lulù Selassié abbia pedinato in diverse occasioni Manuel Bortuzzo. Dall’inchiesta è emerso che il nuotatore, dopo essere stato sommerso di messaggi dalla Principessa, avrebbe bloccato il numero della sua ex compagna. Questo però non sarebbe bastato a fermare l’ex Vippona, che a quel punto avrebbe iniziato a seguire ossessivamente Bortuzzo.

Secondo quanto si legge, Lulù avrebbe addirittura seguito Manuel in ospedale a Latina, dove si trovava per degli accertamenti. Pare che in quell’occasione la Selassié abbia insultato i medici che non le permettevano di entrare in sala operatoria e che, in preda all’ira, avrebbe cominciato a bussare alla porta e a prenderla a calci. Ma non è finita qui.

La denuncia per stalking

Tra gli episodi emersi e riportati dalle testate in queste ore ce ne sono due che hanno attirato l’attenzione. Pare infatti che nell’estate 2023 Lulù Selassié sia volata a Manchester, dove Manuel Bortuzzo era in gara nei campionati mondiali di nuoto. In quell’occasione la Principessa avrebbe scelto di alloggiare nello stesso hotel del suo ex per poterlo avvicinare. Ma non solo. Pare anche che Lulù abbia lasciato un biglietto sotto la porta di Manuel, nel quale avrebbe scritto: “Amore mio, ti aspetto nella mia stanza“.

Un episodio simile si sarebbe verificato anche in Portogallo, dove Bortuzzo partecipava ai mondiali paralimpici. Anche qui la Selassié avrebbe lasciato un messaggio sotto la porta della camera del suo ex e stavolta avrebbe scritto: “Amore mio, sono qui per te, ti aspetto in camera, floor 10, numero stanza 1023. Ti amo! I love you so much! La tua Luli”. A seguito del rifiuto di Manuel però Lulù si sarebbe presentata nella stanza del campione e l’avrebbe colpito “con schiaffi in viso”.

A fronte dei numerosi altri episodi, e dopo due anni di tormenti, Bortuzzo qualche mese fa ha deciso di denunciare per stalking Lulù Selassié. La scorsa estate sarebbe scattato così il divieto di avvicinamento per l’influencer, che sarebbe stata costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Stando a quanto si legge, nel mentre la procura avrebbe chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato.

Nonostante Lulù pare abbia chiesto la revoca della misura del braccialetto elettronico, il giudice Francesca Ciranna avrebbe respinto l’istanza. L’udienza è stata dunque fissata dal gip per il prossimo 28 gennaio. La Selassié intanto pare abbia ammesso le sue colpe e avrebbe scelto il rito abbreviato. Il prossimo 13 marzo così inizierà il processo per stalking.