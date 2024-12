A Uomini e donne entra in scena il viagra, Tina Cipollari lo regala a Fabio per il weekend da passare con Gemma Galgani

Siparietto un po’ hot a Uomini e donne oggi quando si è parlato nuovamente di Fabio e Gemma Galgani. A lui è stato chiesto se volesse fare l’amore con la dama di Torino e ha riferito del weekend che avrebbero passato insieme. Così Tina Cipollari ha portato in studio una scatolina con del viagra da regalargli.

A Uomini e donne arriva il viagra ed è Tina Cipollari a portarlo

La puntata di oggi di Uomini e donne si è aperta da dove l’avevamo lasciata cioè alcune dame e cavalieri al centro dello studio e una discussione con il cavaliere Alessio. Finita questa parte c’è stato un ballo e poi si è aperta una discussione riguardo il fatto per cui Fabio non fosse andato oltre con Gemma Galgani, cioè perché non avesse avuto rapporti sessuali.

La domanda è stata rivolta direttamente a Fabio che gli è stato quindi chiesto se avrebbe fatto l’amore con Gemma. E lui ha risposto di sì. Si è aperta poi una discussione sul fatto che invece possa essere proprio la Galgani quella trattenuta. E non è mancato a questo punto il litigio della dama con gli opinionisti, in particolare con Tina Cipollari. Gemma ha espresso il fatto che invece sia proprio lui trattenuto, come se avesse timore.

Tra un’accusa e l’altra, è venuto fuori che forse eravamo di fronte a un “problema fisico” per Fabio se sembra non troppo passionale con Gemma Galgani. E a un certo punto Tina Cipollari è uscita dallo studio andando dietro le quinte. Intanto la discussione è continuata e comunque è venuto fuori che Gemma e Fabio avrebbero passato insieme il weekend.

Poi Tina è rientrata in studio con qualcosa tra le mani. Si è trattato di un contenitore con all’interno alcune pillole azzurre. Sappiamo che la pillola azzurra è il noto viagra. Il pubblico è ovviamente scoppiato a ridere e le pillole sono state prese da Maria De Filippi.

TINA CHE RIENTRA IN STUDIO CON IL VIAGRA PER FABIO #uominiedonne pic.twitter.com/kb4ZajzWXr — trashtvstellare (@tvstellare) December 3, 2024

Lo show è andato avanti con Tina che ha detto chiaro e tondo a Fabio che doveva smetterla con bacetti e carezze, ma andare direttamente al sodo.