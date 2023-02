NEWS

Vincenzo Chianese | 21 Febbraio 2023

Il retroscena su Madame

Una delle artiste più amate del momento è senza dubbio Madame. Solo in questi ultimi giorni la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2023, e nel corso della kermesse musicale ha presentato la canzone Il Bene Nel Male, che sta scalando le classifiche. Solo poche ore fa il brano ha già vinto il Disco d’Oro, segno dunque che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Nel mentre negli ultimi giorni la giovane artista è stata travolta anche da alcune fake news, che hanno fatto discutere il web. Secondo alcune malelingue infatti la cantante di Voce avrebbe avuto una lite con Anna Oxa nel backstage dell’Ariston. Tuttavia i pettegolezzi sono stati prontamente smentiti da entrambe le artiste, e proprio Francesca ha affermato:

“Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore per te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica”.

In queste ore intanto è accaduto dell’altro che non è passato inosservato. Madame si è infatti mostrata sui social con un livido nero, e a quel punto ha rivelato quello che sarebbe accaduto. Stando alle sue parole, la cantante sarebbe stata morsa sulla gamba dalla sua cagnolina. Queste le dichiarazioni dell’artista:

“Un dietro alle quinte sanremese con un morso nero da parte di una piccola Patti spaventata da esultanze e applausi. Still 4 in classifica e in radio stiamo volando. Il bene ha vinto nel male”.

Madame nel mentre si sta godendo questo momento pieno di successo, e nelle prossime settimane potrebbero arrivare tante sorprese per i fan. Questa estate come se non bastasse la cantante partirà per un lungo tour, e di certo non mancheranno le emozioni.