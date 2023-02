NEWS

Andrea Sanna | 21 Febbraio 2023

GF Vip 7

La lite tra Sarah Altobello e Micol Incorvaia

Nella Casa del GF Vip 7 i colpi di scena non finiscono mai! Ieri sera al televoto è stata eliminata Sarah Altobello. Una volta arrivata in studio la vippona ha trovato il biglietto di ritorno che le ha permesso di ritornare dai suoi compagni.

Un ingresso trionfale quello di Sarah Altobello. La vippona ha iniziato a saltellare e cantare, sotto l’occhio attento dei coinquilini, in quel momento immobili per via del freeze. Appena però i vipponi sono stati “scongelati” dalla voce, tutti o quasi hanno festeggiato il ritorno di Sarah. Micol Incorvaia, per esempio, è rimasta in disparte.

Alfonso Signorini incuriosito ha chiesto quindi alla giovane influencer il perché di questa gelida reazione nei riguardi di Sarah. La Altobello ha sottolineato come probabilmente la coinquilina non abbia gradito, ma lei ha prontamente risposto tra i “buu” del pubblico in studio: “In realtà non ho sto grandissimo rapporto con Sarah da mettermi a festeggiare adesso. Amore ho applaudito il tuo ingresso, che devo stenderti il tappeto rosso. Ma che vuole?”.

Da qui è generata una lite, che ha visto le due scontrarsi. Da studio è arrivata anche la bacchettata da parte di Patrizia Rossetti: “In tanti non hanno applaudito Sarah, ma l’avete fatto per molto meno… anche quando qualcuno usciva”. (VIDEO)

Ma Sarah Altobello e Micol Incorvaia hanno continuato a disquisire, come mostrato nel video sottostante e alla conversazione per un attimo si è aggiunto anche Edoardo Tavassi.

#gfvip La ridicolaggine,la stupidità, l'attaccamento al gioco del tavassi ma soprattutto della micol è raccapricciante……non lasciano a Sara che viva il suo momento di felicità. pic.twitter.com/iSO4jGR0Bd — Lalla (@Lalla84455247) February 21, 2023

In cortiletto poi Micol Incorvaia è tornata sull’argomento e ha parlato proprio di Sarah Altobello. Non comprende come mai dopo i dissapori avuti con Nikita Pelizon, ora le due trascorrano intere giornate insieme. C’è da dire che la showgirl ha spiegato di aver deciso di metterci una pietra sopra e andare oltre, ma è un discorso che non sembra convincere la sorella di Clizia Incorvaia.

Dal canto suo, oltretutto, Micol è certa di non aver mai parlato male di Sarah Altobello, ma non comprende il perché non prende una posizione netta. A seguire la Incorvaia ha precisato che per lei il discorso è chiuso e di non avere intenzione di chiarire con lei. Sebbene non siano mai state amiche, l’ha sempre trovata piacevole, ma dopo stasera preferisce chiudere con lei.

Il discorso degli spartani ha toccato non solo Sarah Altobello, ma anche Nikita Pelizon. (QUI IL VIDEO dello sfogo di Micol Incorvaia)