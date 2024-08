In queste ore a far discutere il web è stato un post social di Maddalena Corvaglia, che si è scagliata contro la pugile Imane Khelif a seguito delle recenti polemiche.

Le parole di Maddalena Corvaglia

“Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche? In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto?”. Inizia così il video social che poco fa Maddalena Corvaglia ha postato sui suoi profili social. Come si può facilmente intuire, il riferimento dell’ex Velina di Striscia La Notizia è alla pugile Imane Khelif, che in questi giorni è finita al centro della polemica per via dello scontro con l’azzurra Angela Carini, di cui si è tanto discusso.

Adesso dunque a dire la sua è anche la Corvaglia, che con un lungo sfogo si schiera contro la campionessa algerina. Maddalena prosegue il suo discorso affermando: “Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale può accedere quindi all’asilo? Se una bambina si identifica in un Labrador e ha il diritto di essere trattata da Labrador, ha il diritto anche di andare al parchetto dei cani invece che a scuola? Dove ci porterà tutto questo? Se un uomo si identifica in una coccinella e ha il diritto di essere trattato da coccinella può venire a vivere nel tuo giardino?”.

Ma non è finita qui. Concludendo infatti Maddalena Corvaglia aggiunge: “Dobbiamo fare attenzione perché la domanda a questo punto non è se sia giusto o sbagliato. La domanda da porsi è: quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c’è un limite! Fermiamo questa follia ora”.

Le parole della Corvaglia in questi minuti stanno facendo il giro del web e stanno accendendo il dibattito tra gli utenti sui social, che si sono letteralmente divisi. In molti infatti stanno duramente criticando l’ex Velina per le sue dichiarazioni. Tuttavia c’è anche chi, al contrario, si è trovato d’accordo con le parole di Maddalena, che di certo faranno discutere ancora per ore.