Il 1° agosto 2024, in occasione di una nuova giornata delle Olimpiadi di Parigi, l’algerina Imane Khelif si scontrerà con l’italiana Angela Carini in un match di boxe. Andiamo scoprire tutte le informazioni necessarie per conoscere la sfidante straniera: età, vita privata e Instagram.

Chi è Imane Khelif

Nome e Cognome: Imane Khelif

Data di nascita: 2 maggio 1999

Luogo di nascita: Tiaret (Algeria)

Età: 25 anni

Altezza: 1 metro e 78 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Toro

Professione: pugile

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @imane_kheif_10

Imane Khelif età, altezza e biografia

Chi è Imane Khelif, la puglie algerina che gareggia alle Olimpiadi di Parigi nel 2024? Sappiamo che la sua data di nascita è il 2 maggio 1999. Di conseguenza oggi ha un’età di 25 anni. Ha invece un’altezza pari a 1 metro e 78 centimetri, mentre il peso è di 68 chili.

Purtroppo al momento non sono disponibili informazioni sui suoi genitori, così come su eventuali fratelli e sorelle. Oltre che sulla madre e il padre attendiamo anche notizie sul percorso di studi, in quanto sappiamo solamente che ha sviluppato la sua passione per il pugilato fin da bambina.

Oggi non sappiamo dove vive Imane Khelif, per tale ragione passiamo a scoprire qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.

Vita privata

Purtroppo della vita privata di Imane Khelif, atleta delle Olimpiadi di Parigi 2024, non sappiamo molto.

Pare tenga molto alla propria privacy e di conseguenza non abbiamo idea se al momento sia fidanzata oppure no.

Nel caso in cui dovesse parlare di un fidanzato non esiteremo a tenervi aggiornati. Per adesso però dobbiamo considerarla single in mancanza di prove che dimostrino il contrario.

Dove seguire Imane Khelif: Instagram e social

Dove possiamo seguire Imane Khelif sui social? Possiamo trovarla su Tiktok con quasi 20mila follower, ma è presente anche su Twitter. In questo caso tuttavia l’account non è utilizzato dal 2022.

L’atleta compare anche su Facebook con una pagina che accoglie quasi 40mila seguaci. Ovviamente, in ultimo, non può mancare il profilo Instagram dove pubblica foto relative alla sua carriera.

Carriera

Imane Khelif nel 2018 partecipa ai campionati del mondo a Nuova Delhi per poi presentarsi un anno dopo ai campionati del mondo in Russia. Nel 2020 la troviamo alle Olimpiadi di Tokyo dove si classifica al quinto posto nella categoria “pesi leggeri“.

Durante i campionati del mondo femminile di boxe a Istanbul, nel 2022, riesce a vincere la medaglia d’argento nella categoria “pesi superleggeri“. Ma non finisce qui perché porta a casa anche la medaglia d’oro ai XIX Giochi del Mediterraneo.

Nel 2024 prende parte alle Olimpiadi di Parigi, ma durante la manifestazione nascono delle polemiche e si diffondono delle fake news sul suo genere di appartenenza. Viene infatti affermato che si tratta di un’atleta transgender e per tale ragione in molti chiedono la sua squalifica.

Tuttavia si tratta di disinformazione, in quanto giornali come L’Espresso, fanno una precisazione molto importante. Imane Khelif sarebbe una donna con “disordini dello sviluppo sessuale“. Inoltre il presidente di Gaynet Rosario Coco fa notare come l’Algeria “proibisce il cambio di genere sui documenti“. Ad ogni modo rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o chiarimento sulla sua storia.

Ma quando combatte Imane Khelif contro l’italiana Angela Carini alle Olimpiadi 2024? La data del match è fissata per il 1° agosto e in molti saranno sicuramente curiosi di conoscere l’orario.

A che ora combatte Angela Carini vs Imane Khelif? L’ora è fissata per le 12:20 sui canali di sport. E a questo punto non ci rimane che capire dove vedere la boxe alle Olimpiadi, soprattutto dove vedere Carini-Khelif in TV. Angela Carini in questa sfida si è ritirata e ne è sorta una lunga polemica. L’abbandono ha permesso all’algerina di passare il turno, previsto per il 3 agosto. la sua prossima sfidante è Anna Luca Hamori.

La diretta in chiaro può essere vista sui canali Rai, mentre lo streaming gratuito è disponibile su RaiPlay.